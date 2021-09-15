***KNFRT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
15.09.2021 10:04
***KNFRT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [KNFRT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 13/09/2021 tarihinde başlayan % 300 oranında bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 15/09/2021 tarihinde alacak kaydedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963873
BIST
11:321.430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 5,95
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.424
|
1.435
En Düşük
1.424
11:328,4492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0223
|Açılış
|: 8,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4330
|
8,4492
En Düşük
8,4182
11:329,9666
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0059
|Açılış
|: 9,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
9,9994
En Düşük
9,9461
11:32484,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,21
|Açılış
|: 484,85
|
|Önceki Kapanış
|: 486,06
|
487,21
En Düşük
483,43
BIST En Aktif Hisseler11:32
|GARFA
|9,35
|4.663.825
|% 10,00
|
|TEZOL
|16,77
|1.992.779
|% 9,97
|
|BASCM
|10,50
|79.905
|% 9,95
|
|YEOTK
|51,80
|225.972.271
|% 9,93
|
|ESEN
|35,78
|118.602.884
|% 8,75
|
|ISKPL
|8,01
|120.139.525
|% -10,00
|
|NUGYO
|16,22
|20.558.814
|% -9,99
|
|SELVA
|7,55
|42.349.178
|% -8,71
|
|IHGZT
|1,19
|30.543.955
|% -7,03
|
|DOGUB
|5,24
|7.206.772
|% -4,90
|
|GARAN
|9,56
|457.240.330
|% 1,38
|
|THYAO
|12,43
|252.083.106
|% 1,39
|
|TUPRS
|109,00
|237.686.471
|% -0,18
|
|YEOTK
|51,80
|225.972.271
|% 9,93
|
|BIOEN
|35,58
|183.594.447
|% 1,43
|
|YKBNK
|2,49
|126.143.981
|% 0,81
|
|GARAN
|9,56
|457.240.330
|% 1,38
|
|ODAS
|1,46
|46.317.043
|% 1,39
|
|IHGZT
|1,19
|30.543.955
|% -7,03
|
|EKGYO
|1,83
|38.540.221
|% 0,00
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4459
|8,4492
|% 0,26
|
|Euro
|9,9620
|9,9666
|% -0,06
|
|Sterlin
|11,6364
|11,6947
|% 0,06
|
|Frank
|9,1154
|9,1703
|% -0,12
|
|Riyal
|2,2452
|2,2565
|% 0,22
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-8,98
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-1,21
|
|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|-1,00
|
|Tam
|3.211
|3.292
|-2,16
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-1,04
|
|Çeyrek
|778
|796
|-0,52
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,59
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,07
|
|B. Petrol
|75,34
|75,34
|-0,11
|