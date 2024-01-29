***KNFRT* *TSPOR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
29.01.2024 09:01
***KNFRT******TSPOR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [TSPOR, KNFRT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSPOR.E %150 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 1,624 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.) KNFRT.E %100 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 10,6 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243154
BIST
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10:108.443
En Düşük
|Değişim
|: 1,16%
|| 97,00
|Açılış
|: 8.400
|
|Önceki Kapanış
|: 8.346
|
8.399
En Yüksek
8.443
10:1030,3531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,2532
|Açılış
|: 30,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3300
|
30,4182
En Düşük
30,1690
10:1032,9583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,2483
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
33,0490
En Düşük
32,7672
10:101.981,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 27,68
|Açılış
|: 1.981,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.953,68
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1.981,61
En Düşük
1.958,17
BIST En Aktif Hisseler10:10
|MIPAZ
|71,00
|60.744.028
|% 9,99
|
|TARKM
|816,50
|309.310.831
|% 9,97
|
|BAYRK
|38,64
|26.227.090
|% 9,96
|
|ORMA
|164,00
|8.248.743
|% 9,55
|
|KBORU
|151,90
|76.379.916
|% 9,44
|
|FORMT
|3,11
|74.329.950
|% -4,89
|
|VKFYO
|28,30
|24.849.650
|% -4,71
|
|EUKYO
|16,25
|1.350.491
|% -4,07
|
|VANGD
|18,50
|3.004.231
|% -3,34
|
|ULAS
|26,30
|3.895.590
|% -3,31
|
|THYAO
|265,25
|1.603.747.950
|% 2,02
|
|TUPRS
|150,20
|381.340.933
|% 1,76
|
|EREGL
|43,88
|379.869.747
|% 1,34
|
|ASELS
|49,90
|358.477.659
|% 1,46
|
|PGSUS
|755,00
|339.098.651
|% 1,27
|
|TSPOR
|1,60
|40.234.855
|% -1,48
|
|FORMT
|3,11
|74.329.950
|% -4,89
|
|EKGYO
|10,27
|199.274.990
|% -0,19
|
|ZOREN
|4,56
|69.108.740
|% 1,11
|
|AKFGY
|2,10
|23.144.420
|% 0,96
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3399
|30,3531
|% 0,84
|
|Euro
|32,9353
|32,9583
|% 0,76
|
|Sterlin
|38,4614
|38,6543
|% 0,90
|
|Frank
|35,0435
|35,2546
|% 1,00
|
|Riyal
|8,0684
|8,1088
|% 0,83
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,97
|23,01
|% 0,66
|
|Platin
|914,82
|916,27
|% 0,66
|
|Paladyum
|955,00
|958,54
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,19
|83,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.031,41
|2.031,71
|% 0,66
|