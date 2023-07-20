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***KNTFA* *ARZUM* *AKSGY* *ATLFA* *BNPFK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

20.07.2023 17:33
***KNTFA* *ARZUM* *AKSGY* *ATLFA* *BNPFK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının


***KNTFA******ARZUM******AKSGY******ATLFA******BNPFK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [BNPFK, AKSGY, KNTFA, ATLFA, ARZUM]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş. BNPFK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFBNPF72417 150.000.000 20.07.2023 18.07.2024 24.07.2023
- Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. AKSGY Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAIGY12415 255.000.000 20.07.2023 10.01.2024 24.07.2023
- Kent Finans Faktoring A.Ş. KNTFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKNTFE2313 30.000.000 20.07.2023 23.10.2023 24.07.2023
- Atılım Faktoring A.Ş. ATLFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFATFKK2310 20.000.000 20.07.2023 07.11.2023 24.07.2023
- Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ARZUM Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAZEV12410 125.000.000 19.07.2023 12.01.2024 24.07.2023


İlgili Şirketler [BNPFK, AKSGY, KNTFA, ATLFA, ARZUM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173913


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Yarım 5.571 5.677 -37,00  
Çeyrek 2.785 2.838 -19,00  
Gümüş.Ons 24,87 24,90 -0,27  
Gümüş Gr. 21,52 21,54 -0,12  
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