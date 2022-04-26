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***KNTFA* *ISCTR* *KTKVK* *EKTVK* *AKBNK* *QNBFI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

26.04.2022 17:40
***KNTFA* *ISCTR* *KTKVK* *EKTVK* *AKBNK* *QNBFI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifik


***KNTFA******ISCTR******KTKVK******EKTVK******AKBNK******QNBFI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [KTKVK, KNTFA, AKBNK, QNBFI, EKTVK, ISCTR]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. KTKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTVK72244 270.000.000 26.04.2022 26.07.2022 28.04.2022
- Kent Faktoring A.Ş. KNTFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKNTF72220 4.500.000 26.04.2022 18.07.2022 28.04.2022
- Akbank T.A.Ş. AKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKBK82216 715.750.000 26.04.2022 02.08.2022 28.04.2022
- QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. QNBFI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNYM82217 80.000.000 26.04.2022 02.08.2022 28.04.2022
- Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. EKTVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEVKS722B8 416.000.000 26.04.2022 27.07.2022 28.04.2022
- Türkiye İş Bankası A.Ş. ISCTR Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTISB82221 750.000.000 26.04.2022 12.08.2022 28.04.2022


İlgili Şirketler [KTKVK, KNTFA, AKBNK, QNBFI, EKTVK, ISCTR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023951


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DAGHL 31,02 5.961.951 % 10,00  
KAPLM 64,90 18.727.605 % 10,00  
ACSEL 43,12 69.654.206 % 10,00  
OTTO 33,90 3.902.557 % 9,99  
UFUK 23,60 1.225.029 % 9,97  
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Altın Gr. 906 906 3,99  
Cumhuriyet 6.044 6.136 37,00  
Tam 6.018 6.168 38,63  
Yarım 2.909 2.984 18,69  
Çeyrek 1.459 1.492 9,34  
Gümüş.Ons 23,50 23,53 -0,11  
Gümüş Gr. 11,18 11,19 -0,05  
B. Petrol 106 106 3,52  
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