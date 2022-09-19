***KNTFA* *ISFAK* *DNFIN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
19.09.2022 17:47
***KNTFA******ISFAK******DNFIN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [KNTFA, DNFIN, ISFAK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
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- Kent Faktoring A.Ş. KNTFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKNTFA2226 6.900.000 19.09.2022 21.12.2022 21.09.2022
- Kent Faktoring A.Ş. KNTFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKNTFA2218 20.000.000 19.09.2022 21.12.2022 21.09.2022
- Deniz Finansal Kiralama A.Ş. DNFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNFKA2224 305.000.000 16.09.2022 14.12.2022 21.09.2022
- İş Faktoring A.Ş. ISFAK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISFAA2218 523.800.000 19.09.2022 19.12.2022 21.09.2022
İlgili Şirketler [KNTFA, DNFIN, ISFAK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064078
BIST
17:073.208
En Yüksek
|Değişim
|: -5,01%
|| -169,35
|Açılış
|: 3.383
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.394
En Düşük
3.208
17:0718,3049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0493
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,3107
En Düşük
18,2293
17:0718,3762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0924
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4335
En Düşük
18,2312
17:07981,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,46
|Açılış
|: 981,01
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
975,84
BIST En Aktif Hisseler17:07
|SMRTG
|45,98
|109.706.681
|% 10,00
|
|RODRG
|37,90
|9.191.631
|% 9,98
|
|MERKO
|6,51
|25.926.409
|% 9,97
|
|HKTM
|34,04
|27.225.734
|% 9,95
|
|IZFAS
|3,99
|14.808.793
|% 9,92
|
|ASELS
|30,42
|3.377.405.412
|% -10,00
|
|HALKB
|8,95
|2.691.853.378
|% -9,96
|
|NTHOL
|9,95
|143.361.194
|% -9,95
|
|ISGYO
|15,38
|24.181.620
|% -9,95
|
|ISCTR
|7,89
|2.691.443.122
|% -9,93
|
|AKBNK
|11,08
|4.464.858.761
|% -9,11
|
|GARAN
|19,62
|4.031.436.537
|% -9,92
|
|ASELS
|30,42
|3.377.405.412
|% -10,00
|
|YKBNK
|6,81
|3.073.638.669
|% -7,09
|
|EKGYO
|3,94
|2.978.856.006
|% -9,84
|
|EKGYO
|3,94
|2.978.856.006
|% -9,84
|
|YKBNK
|6,81
|3.073.638.669
|% -7,09
|
|AKBNK
|11,08
|4.464.858.761
|% -9,11
|
|ISCTR
|7,89
|2.691.443.122
|% -9,93
|
|HALKB
|8,95
|2.691.853.378
|% -9,96
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2874
|18,2984
|% 0,23
|
|Euro
|18,3402
|18,3795
|% 0,52
|
|Sterlin
|20,7917
|20,8960
|% 0,02
|
|Frank
|18,8467
|18,9602
|% 0,02
|
|Riyal
|4,8520
|4,8763
|% 0,17
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.669
|-6,33
|
|Altın Gr.
|979
|979
|-4,01
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|-21,00
|
|Tam
|6.670
|6.754
|42,00
|
|Yarım
|3.250
|3.289
|8,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.646
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,44
|19,47
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,38
|11,40
|-0,13
|
|B. Petrol
|90,72
|90,72
|-0,63
|
Seans Raporu
17:07
daha fazla
-
17:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, DENGE, MERKO, IZFAS, MEPET, HKTM, SMRTG
-
17:44
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VAKBN, ASELS, ISCTR, HALKB, IHLAS, TSKB, ISGYO, NTHOL, SKBNK, EKGYO
-
17:44
EUREN, HKTM, FMIZP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:44
NTHOL, SKBNK, ISCTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -214, 34 kaybederek (% -5.84 ) 3, 454