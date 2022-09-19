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***KNTFA* *ISFAK* *DNFIN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

19.09.2022 17:47
***KNTFA* *ISFAK* *DNFIN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye B


***KNTFA******ISFAK******DNFIN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [KNTFA, DNFIN, ISFAK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Kent Faktoring A.Ş. KNTFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKNTFA2226 6.900.000 19.09.2022 21.12.2022 21.09.2022
- Kent Faktoring A.Ş. KNTFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKNTFA2218 20.000.000 19.09.2022 21.12.2022 21.09.2022
- Deniz Finansal Kiralama A.Ş. DNFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNFKA2224 305.000.000 16.09.2022 14.12.2022 21.09.2022
- İş Faktoring A.Ş. ISFAK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISFAA2218 523.800.000 19.09.2022 19.12.2022 21.09.2022


İlgili Şirketler [KNTFA, DNFIN, ISFAK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064078


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RODRG 37,90 9.191.631 % 9,98  
MERKO 6,51 25.926.409 % 9,97  
HKTM 34,04 27.225.734 % 9,95  
IZFAS 3,99 14.808.793 % 9,92  
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Altın Gr. 979 979 -4,01  
Cumhuriyet 6.642 6.742 -21,00  
Tam 6.670 6.754 42,00  
Yarım 3.250 3.289 8,00  
Çeyrek 1.630 1.646 5,00  
Gümüş.Ons 19,44 19,47 -0,12  
Gümüş Gr. 11,38 11,40 -0,13  
B. Petrol 90,72 90,72 -0,63  
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