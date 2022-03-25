***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGüreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi04.03.2022Tescil Tarihi15.03.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su15.03.2022-10537Açıklamalar01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde denetçi olarak görev yapmak üzereGüreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. seçilmiştir.Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013000BIST