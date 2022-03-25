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***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

25.03.2022 15:15
***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
04.03.2022
Tescil Tarihi
15.03.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
15.03.2022-10537
Açıklamalar

01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde denetçi olarak görev yapmak üzere
 
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. seçilmiştir.
Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013000


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