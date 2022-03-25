***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
25.03.2022 15:15
***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
04.03.2022
Tescil Tarihi
15.03.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
15.03.2022-10537
Açıklamalar
01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde denetçi olarak görev yapmak üzere
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. seçilmiştir.
Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013000
BIST
15:062.192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 15,56
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.180
15:0614,8453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0211
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
15:0616,3576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0292
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4174
En Düşük
16,2680
15:06933,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,40
|Açılış
|: 933,07
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
929,61
BIST En Aktif Hisseler15:06
|PKENT
|255,60
|116.127.492
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.635.408
|% 9,94
|
|ENSRI
|20,48
|258.857.424
|% 9,93
|
|CEMTS
|20,98
|82.397.987
|% 9,10
|
|SANEL
|6,10
|2.204.642
|% -7,15
|
|ANHYT
|13,97
|18.742.075
|% -4,43
|
|SELGD
|4,11
|2.072.620
|% -3,75
|
|ETILR
|8,01
|784.853
|% -3,49
|
|KARTN
|55,35
|40.598.551
|% -3,32
|
|KRDMD
|15,41
|1.263.739.524
|% 0,26
|
|THYAO
|28,30
|979.844.993
|% 0,64
|
|SMRTG
|16,16
|745.904.804
|% 4,94
|
|SASA
|59,35
|725.095.742
|% 1,37
|
|GARAN
|12,12
|674.459.051
|% 0,58
|
|KARSN
|4,76
|668.532.804
|% 5,78
|
|DOHOL
|3,28
|307.485.962
|% 1,55
|
|YKBNK
|3,95
|347.614.541
|% 0,51
|
|KRDMD
|15,41
|1.263.739.524
|% 0,26
|
|EKGYO
|2,30
|173.905.307
|% 1,77
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8374
|14,8453
|% 0,14
|
|Euro
|16,3396
|16,3576
|% 0,18
|
|Sterlin
|19,5302
|19,6281
|% 0,26
|
|Frank
|15,9500
|16,0461
|% 0,54
|
|Riyal
|3,9449
|3,9647
|% 0,19
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|-4,98
|
|Altın Gr.
|933
|933
|0,40
|
|Cumhuriyet
|6.173
|6.266
|-9,00
|
|Tam
|6.147
|6.300
|-7,72
|
|Yarım
|2.971
|3.047
|-3,74
|
|Çeyrek
|1.490
|1.524
|-1,86
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,58
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,22
|12,24
|0,07
|
|B. Petrol
|117
|117
|-2,39
|
Seans Raporu
15:06
daha fazla
-
15:22IDEAS
Yüzde 4.52 oranında artışla 24.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 906, 042 adet işlem
-
15:21KLKIM
Yüzde 5.55 oranında artışla 18.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 814, 765 adet işlem
-
15:20GLBMD
Yüzde 4.05 oranında artışla 5.91 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 655, 467 adet işlem
-
15:19IDEAS
Yüzde 4.52 oranında artışla 24.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 888, 647 adet işlem
-
15:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 38 artarak (% 0.72 ) 2, 437