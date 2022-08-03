***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Ana Sözleşmesinin, "Şirketin Ünvanı" ile ilgili 2. maddesi maddesinin tadil edilmesi hususunda 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051560BIST