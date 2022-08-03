***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
03.08.2022 17:53
***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Ana Sözleşmesinin, "Şirketin Ünvanı" ile ilgili 2. maddesi maddesinin tadil edilmesi hususunda 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051560
BIST
18:052.684
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 36,87
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.684
En Düşük
2.665
18:0517,9732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0278
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
18,0522
En Düşük
17,9198
18:0518,2556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0062
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3420
En Düşük
18,1933
18:051.017,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,59
|Açılış
|: 1.017,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.024,22
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YEOTK
|21,92
|128.746.294
|% 10,01
|
|BEYAZ
|11,88
|53.437.112
|% 10,00
|
|GLBMD
|9,35
|16.983.531
|% 10,00
|
|ULUUN
|22,66
|395.932.020
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|892.946
|% 9,99
|
|TURGG
|242,20
|25.387.113
|% -10,00
|
|ISGYO
|18,56
|326.802.307
|% -9,99
|
|KZBGY
|51,75
|138.186.918
|% -9,92
|
|YAYLA
|4,57
|10.154.727
|% -9,86
|
|BRKO
|2,16
|5.901.756
|% -8,09
|
|THYAO
|55,00
|7.188.218.931
|% 5,06
|
|SISE
|23,28
|2.927.336.536
|% 1,84
|
|SASA
|49,84
|1.937.136.096
|% 3,27
|
|YKBNK
|4,92
|1.239.007.484
|% 2,29
|
|TSKB
|2,87
|1.183.456.224
|% 9,96
|
|TSKB
|2,87
|1.183.456.224
|% 9,96
|
|EKGYO
|3,16
|811.881.391
|% 2,60
|
|YKBNK
|4,92
|1.239.007.484
|% 2,29
|
|ODAS
|4,14
|902.950.638
|% 3,50
|
|ALBRK
|1,48
|270.341.533
|% 6,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9602
|17,9673
|% 0,12
|
|Euro
|18,2391
|18,2614
|% 0,07
|
|Sterlin
|21,7553
|21,8644
|% 0,03
|
|Frank
|18,5986
|18,7106
|% -0,33
|
|Riyal
|4,7644
|4,7883
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|2,06
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|2,30
|
|Cumhuriyet
|6.789
|6.892
|-49,00
|
|Tam
|6.815
|6.897
|41,00
|
|Yarım
|3.321
|3.372
|20,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.685
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,00
|20,02
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,55
|0,01
|
|B. Petrol
|96,65
|96,65
|-3,89
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57SKBNK
Yüzde 9.58 oranında artışla 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 181, 767, 959 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, KOZAL, KOZAA
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 89 artarak (% 0.81 ) 2, 358
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, KRPLS, ULUUN, AKENR, TMSN, ZOREN, GLBMD, YEOTK, COSMO, SEGYO
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TURGG, ISGYO, KZBGY, BRKO, YAYLA