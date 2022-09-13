***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
13.09.2022 17:31
***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kent Faktoring A.Ş.'nin, 13.09.2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı neticesinde yeni ünvanının KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş. olarak değiştirilmesi ve Sermaye tutarının 100.000.000.-TL.(YÜZMİLYON-TÜRKLİRASI)'na çıkartılması onaylanmıştır. Şirket Anasözleşme Tadil Metni ek'tedir.
Kamuoyuna Saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062772
BIST
18:053.427
En Yüksek
|Değişim
|: -6,09%
|| -222,33
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.427
18:0518,2508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0357
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2633
En Düşük
18,2119
18:0518,2509
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -0,1978
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5908
En Düşük
18,2334
18:05999,60
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -11,33
|Açılış
|: 999,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.016,17
En Düşük
995,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|13,53
|166.834.797
|% 10,00
|
|ROYAL
|6,93
|4.253.107
|% 10,00
|
|RODRG
|36,54
|3.297.881
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|917.032
|% 9,99
|
|OYYAT
|30,88
|91.424.662
|% 9,97
|
|TCELL
|23,22
|2.222.291.636
|% -10,00
|
|UTPYA
|23,76
|2.188.972
|% -10,00
|
|AKBNK
|15,76
|14.462.159.587
|% -9,99
|
|ASUZU
|264,90
|352.138.381
|% -9,99
|
|HALKB
|13,62
|5.654.153.419
|% -9,98
|
|AKBNK
|15,76
|14.462.159.587
|% -9,99
|
|YKBNK
|8,73
|13.028.181.689
|% -9,91
|
|ISCTR
|11,30
|10.930.020.109
|% -9,96
|
|THYAO
|71,10
|10.688.416.747
|% -5,14
|
|ASELS
|30,00
|8.344.705.835
|% -6,95
|
|YKBNK
|8,73
|13.028.181.689
|% -9,91
|
|EKGYO
|4,82
|5.850.213.632
|% -9,91
|
|ISCTR
|11,30
|10.930.020.109
|% -9,96
|
|AKBNK
|15,76
|14.462.159.587
|% -9,99
|
|KRDMD
|14,45
|6.946.908.618
|% -5,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2439
|18,2508
|% 0,20
|
|Euro
|18,2394
|18,2509
|% -1,07
|
|Sterlin
|20,9750
|21,0802
|% -1,21
|
|Frank
|18,9238
|19,0378
|% -0,58
|
|Riyal
|4,8412
|4,8654
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|-20,58
|
|Altın Gr.
|999
|1.000
|-11,33
|
|Cumhuriyet
|6.722
|6.824
|-48,00
|
|Tam
|6.747
|6.818
|-38,00
|
|Yarım
|3.287
|3.333
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.666
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,43
|19,46
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,41
|-0,22
|
|B. Petrol
|92,28
|92,28
|-1,72
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YKBNK
Yüzde -8.15 oranında düşüşle 8.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 344, 021, 582 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, EKGYO, TTKOM
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, HALKB, TUPRS
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -142, 47 kaybederek (% -4.36 ) 3, 127
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULUFA, OYYAT, PAGYO, RODRG, HKTM, NTHOL, ROYAL, IEYHO, FRIGO, COSMO