***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKent Faktoring A.Ş.'nin, 13.09.2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı neticesinde yeni ünvanının KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş. olarak değiştirilmesi ve Sermaye tutarının 100.000.000.-TL.(YÜZMİLYON-TÜRKLİRASI)'na çıkartılması onaylanmıştır. Şirket Anasözleşme Tadil Metni ek'tedir.Kamuoyuna Saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062772BIST