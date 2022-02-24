***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.02.2022Açıklamalar2021 Yılı Faaliyet Raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004265BIST