***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler(II.2) 57.000.000 2.124.716 -24.572.132 15.475.475 50.028.059Yeni Bakiye57.000.000 2.124.716 -24.572.132 15.475.475 50.028.059Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)12.104.318 12.104.318Kar Dağıtımı15.475.475 -15.475.475Yedeklere Aktarılan Tutarlar15.475.475 -15.475.475Dönem Sonu Bakiyeler57.000.000 2.124.716 -9.096.657 12.104.318 62.132.377Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler(II.11) 57.000.000 2.124.716 -9.096.657 12.104.318 62.132.377Yeni Bakiye57.000.000 2.124.716 -9.096.657 12.104.318 62.132.377Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)(II.11) 372.270 15.194.860 15.567.130Kar Dağıtımı150.382 11.953.935 -12.104.318Yedeklere Aktarılan Tutarlar150.382 -150.382Diğer12.104.318 -12.104.318Dönem Sonu Bakiyeler57.000.000 372.270 2.275.098 2.857.279 15.194.860 77.699.507Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ(IV.1) 51.639.091 66.177.281FAKTORİNG GELİRLERİ51.639.091 66.177.281Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler47.988.365 60.369.056İskontolu46.861.135 57.304.552Diğer1.127.230 3.064.504Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar3.650.726 5.808.225İskontolu3.523.211 5.563.245Diğer127.515 244.980FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)(IV.6) -22.278.858 -36.102.994Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-20.520.822 -32.618.399İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-2.355.897Diğer Faiz Giderleri-701.000Verilen Ücret ve Komisyonlar(IV.7) -1.057.036 -1.128.698BRÜT KAR (ZARAR)29.360.233 30.074.287ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV.2) -13.322.383 -12.162.160Personel Giderleri-7.602.317 -6.631.175Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-92.186 -156.942Genel İşletme Giderleri-5.342.097 -4.520.211Diğer-285.783 -853.832BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)16.037.850 17.912.127DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV.4) 5.556.060 4.448.283Bankalardan Alınan Faizler1.449.050 262.796Türev Finansal İşlemler Karı35.129Kambiyo İşlemleri Karı253.713 1.742.227Diğer3.853.297 2.408.131KARŞILIK GİDERLERİ-3.093.265 -4.373.891Özel Karşılıklar-3.028.265 -3.320.358Diğer-65.000 -1.053.533DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV.5) -42.654 -808.236Kambiyo İşlemleri Zararı-42.654 -808.236NET FAALİYET KARI (ZARARI)18.457.991 17.178.283BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)18.457.991 17.178.283SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV.3) -3.263.131 -5.073.965Cari Vergi Karşılığı-3.822.218 -4.137.989Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-935.976Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi559.087SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)15.194.860 12.104.318DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI15.194.860 12.104.318Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları15.194.860 12.104.318Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı19.023.079 20.273.760Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri46.463.511 60.369.030Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri3.650.726 5.808.225Elde Edilen Diğer Kazançlar4.107.010 4.185.486Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar1.419.806 1.387.364Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-7.809.973 -6.398.615Ödenen Vergiler-1.386.501 -3.052.837Diğer-7.989.455 -7.050.215Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-1.075.025 -1.527.288Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-101.479.817 129.918.635Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış1.507.713 868.867Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)2.046.735 1.477.955Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)99.967.950 -134.057.147Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-3.117.606 264.402Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı17.948.054 18.746.472YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller(I.9.I.10) -2.642.873 -95.535Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller99.855Diğer-145.043Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-2.642.873 -140.723FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 -18.000.000Kiralamaya İlişkin Ödemeler-1.457.706Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-1.457.706 -18.000.000Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)13.847.475 605.749Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar751.243 145.494Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar14.598.718 751.243Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)15.194.860 12.104.318DİĞER KAPSAMLI GELİRLER(II.11) 372.270 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar372.270 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları465.338Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-93.068Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/GiderleriTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)15.567.130 12.104.318Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI(I.1) 14.142.453 497.971 14.640.424 155.341 595.902 751.243GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)(I.2) 1.740.439 1.740.439 1.290.584 1.290.584İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)238.209.259 3.799.100 242.008.359 139.175.820 139.175.820Faktoring Alacakları(I.4) 237.689.508 3.799.100 241.488.608 138.656.070 138.656.070İskontolu Faktoring Alacakları (Net)233.422.623 233.422.623 135.787.909 135.787.909Diğer Faktoring Alacakları4.266.885 3.799.100 8.065.985 2.868.161 2.868.161Takipteki Alacaklar(I.5) 8.542.605 8.542.605 10.713.073 10.713.073Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)(I.5) -8.022.854 -8.022.854 -10.193.323 -10.193.323ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(I.9) 5.933.922 5.933.922 294.401 294.401MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(I.10) 620.319 620.319 401.918 401.918YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(I.11) 0 0DİĞER AKTİFLER(I.13) 4.039.783 48.534 4.088.317 5.531.997 23.600 5.555.597ARA TOPLAM264.686.175 4.345.605 269.031.780 146.850.061 619.502 147.469.563SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)0 0VARLIKLAR TOPLAMI264.686.175 4.345.605 269.031.780 146.850.061 619.502 147.469.563YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER(II.1) 173.848.815 4.241.418 178.090.233 78.449.506 78.449.506FAKTORİNG BORÇLARI(II.2) 3.976.473 3.976.473 1.929.738 1.929.738KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR(II.3) 4.275.217 4.275.217İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0KARŞILIKLAR(II.7) 925.057 925.057 2.361.138 2.361.138Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı640.442 640.442 502.879 502.879Diğer Karşılıklar284.615 284.615 1.858.259 1.858.259CARİ VERGİ BORCU1.129.264 1.129.264 1.078.533 1.078.533ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(I.11) 34.103 34.103 500.122 500.122SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(II.5) 2.537.828 364.098 2.901.926 1.018.149 1.018.149ARA TOPLAM186.726.757 4.605.516 191.332.273 85.337.186 0 85.337.186SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0ÖZKAYNAKLAR(II.11) 77.699.507 77.699.507 62.132.377 62.132.377Ödenmiş Sermaye57.000.000 57.000.000 57.000.000 57.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler(II.11) 372.270 372.270Kar Yedekleri2.275.098 2.275.098 2.124.716 2.124.716Yasal Yedekler2.275.098 2.275.098 2.124.716 2.124.716Kar veya Zarar18.052.139 18.052.139 3.007.661 3.007.661Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı2.857.279 2.857.279 -9.096.657 -9.096.657Dönem Net Kâr veya Zararı15.194.860 15.194.860 12.104.318 12.104.318YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI264.426.264 4.605.516 269.031.780 147.469.563 0 147.469.563Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ1.406.576 1.406.576 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ42.300.912 42.300.912 27.602.462 27.602.462ALINAN TEMİNATLAR(III.1) 13.921.483.502 680.830.590 14.602.314.092 11.562.616.447 368.263.000 11.930.879.447VERİLEN TEMİNATLAR(III.2) 43.574.856 43.574.856 45.446.312 45.446.312TAAHHÜTLER0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler.305.433.020 713.691.154 15.019.124.174 11.854.034.357 377.236.538 12.231.270.895http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823644BIST