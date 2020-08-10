***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
10.08.2020 21:52
***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
(ll.12) 57.000.000 2.124.716 -9.096.657 12.104.318 62.132.377
Yeni Bakiye
57.000.000 2.124.716 -9.096.657 12.104.318 62.132.377
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
372.270 15.194.860 15.194.860
Kar Dağıtımı
150.382 11.953.936 -12.104.318
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
150.382 11.953.936 -12.104.318
Dönem Sonu Bakiyeler
57.000.000 372.270 2.275.098 2.857.279 15.194.860 77.699.507
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
(ll.11) 57.000.000 372.270 2.275.098 2.857.279 15.194.860 77.699.507
Yeni Bakiye
57.000.000 372.270 2.275.098 2.857.279 15.194.860 77.699.507
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
(ll.11) 7.325.539 7.325.539
Kar Dağıtımı
18.052.139 -2.857.279 -15.194.860
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
18.052.139 -2.857.279 -15.194.860
Dönem Sonu Bakiyeler
57.000.000 372.270 20.327.237 0 7.325.539 85.025.046
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
(lV.1) 24.981.113 24.813.645
FAKTORİNG GELİRLERİ
24.981.113 24.813.645
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
22.525.752 23.186.828
İskontolu
20.971.311 23.019.809
Diğer
1.554.441 167.019
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.455.361 1.626.817
İskontolu
2.179.759 1.614.624
Diğer
275.602 12.193
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
(lV.6) -10.815.325 -10.495.577
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-9.321.429 -9.976.153
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-386.230
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-514.630
Verilen Ücret ve Komisyonlar
(lV.7) -593.036 -519.424
BRÜT KAR (ZARAR)
14.165.788 14.318.068
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
(lV.2) -6.292.301 -5.974.124
Personel Giderleri
-3.355.744 -3.249.429
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-99.426 -75.853
Genel İşletme Giderleri
-2.692.029 -2.527.224
Diğer
-145.102 -121.618
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
7.873.487 8.343.944
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(lV.4) 1.788.616 3.102.577
Bankalardan Alınan Faizler
986.157 473.240
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
25.091
Kambiyo İşlemleri Karı
375.293 144.967
Diğer
402.075 2.484.370
KARŞILIK GİDERLERİ
-264.029 -2.269.435
Özel Karşılıklar
-264.029 -2.269.435
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(lV.5) -371 -18.335
Kambiyo İşlemleri Zararı
-371 -18.335
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
9.397.703 9.158.751
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.397.703 9.158.751
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(lV.3) -2.072.164 -1.524.938
Cari Vergi Karşılığı
-2.117.597 -1.219.703
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-305.235
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
45.433
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
7.325.539 7.633.813
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
7.325.539 7.633.813
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.325.539 7.633.813
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
11.374.981 11.611.981
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
22.683.742 23.368.838
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-7.122.533 -9.383.049
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.455.361 1.626.817
Elde Edilen Diğer Kazançlar
592.283 2.629.337
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
610.144
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-3.521.410 -3.304.014
Ödenen Vergiler
-714.689 -663.400
Diğer
-2.997.773 -3.272.692
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-2.079.879 -3.253.367
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
36.206.491 -23.363.881
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
1.612.185 3.716.060
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
20.827 -443.647
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-35.314.058 22.366.276
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-4.605.324 -5.528.175
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
9.295.102 8.358.614
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
(l.1 l.10) -2.809.945 -32.293
Diğer
-125.533
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.809.945 -157.826
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
13.250.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-13.250.000
Diğer
565.120
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
565.120
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
7.050.277 8.200.788
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
14.640.424 751.243
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
21.690.701 8.952.031
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.325.539 7.633.813
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.325.539 7.633.813
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
(l.1) 21.412.775 283.406 21.696.181 14.142.453 497.971 14.640.424
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(l.2.1) 1.763.528 1.763.528
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(l.2.2) 1.740.439 1.740.439 1.740.439 1.740.439
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(l.4) 202.480.591 3.084.345 205.564.936 238.209.259 3.799.100 242.008.359
Faktoring Alacakları
201.348.163 3.084.345 204.432.508 237.689.508 3.799.100 241.488.608
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
183.939.609 183.939.609 233.422.623 233.422.623
Diğer Faktoring Alacakları
17.408.554 3.084.345 20.492.899 4.266.885 3.799.100 8.065.985
Takipteki Alacaklar
(l.5) 9.282.226 9.282.226 8.542.605 8.542.605
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-8.149.798 -8.149.798 -8.022.854 -8.022.854
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(l.9) 6.903.353 6.903.353 5.933.922 5.933.922
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(l.10) 503.328 503.328 620.319 620.319
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(l.11) 11.330 11.330
DİĞER AKTİFLER
(l.13) 5.054.893 97.384 5.152.277 4.039.783 48.534 4.088.317
ARA TOPLAM
239.870.237 3.465.135 243.335.372 264.686.175 4.345.605 269.031.780
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0
VARLIKLAR TOPLAMI
239.870.237 3.465.135 243.335.372 264.686.175 4.345.605 269.031.780
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
(ll.1) 141.871.046 3.232.425 145.103.471 173.848.815 4.241.418 178.090.233
FAKTORİNG BORÇLARI
(ll.2) 3.997.300 3.997.300 3.976.473 3.976.473
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
(ll.3) 4.840.337 4.840.337 4.275.217 4.275.217
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
KARŞILIKLAR
(ll.7) 1.005.692 1.005.692 925.057 925.057
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
755.242 755.242 640.442 640.442
Diğer Karşılıklar
250.450 250.450 284.615 284.615
CARİ VERGİ BORCU
2.117.597 2.117.597 1.129.264
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(l.11) 0 34.103 34.103
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(ll.5) 1.231.921 14.008 1.245.929 2.537.828 364.098 2.901.926
ARA TOPLAM
155.063.893 3.246.433 158.310.326 186.726.757 4.605.516 191.332.273
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
ÖZKAYNAKLAR
(ll.11) 85.025.046 85.025.046 77.699.507 77.699.507
Ödenmiş Sermaye
57.000.000 57.000.000 57.000.000 57.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
(ll.11) 372.270 372.270 372.270 372.270
Kar Yedekleri
20.327.237 20.327.237 2.275.098 2.275.098
Yasal Yedekler
20.327.237 20.327.237 2.275.098 2.275.098
Kar veya Zarar
7.325.539 7.325.539 18.052.139 18.052.139
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
2.857.279 2.857.279
Dönem Net Kâr veya Zararı
7.325.539 7.325.539 15.194.860 15.194.860
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
240.088.939 3.246.433 243.335.372 264.426.264 4.605.516 269.031.780
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
647.648 647.648 1.406.576 1.406.576
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
35.114.581 407.052 35.521.633 42.300.912 42.300.912
ALINAN TEMİNATLAR
(lll.1) 14.828.493.502 805.593.880 15.634.087.382 13.921.483.502 680.830.590 14.602.314.092
VERİLEN TEMİNATLAR
(lll.2) 0
TAAHHÜTLER
51.264.275 51.264.275 43.574.856 43.574.856
Cayılamaz Taahhütler
51.264.275 51.264.275 43.574.856 43.574.856
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0
EMANET KIYMETLER
(lll.3) 256.057.284 17.110.217 273.167.501 298.073.750 31.453.988 329.527.738
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
15.170.929.642 823.758.797 15.994.688.439 14.305.433.020 713.691.154 15.019.124.174
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867716
BIST