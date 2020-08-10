***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDiğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler(ll.12) 57.000.000 2.124.716 -9.096.657 12.104.318 62.132.377Yeni Bakiye57.000.000 2.124.716 -9.096.657 12.104.318 62.132.377Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)372.270 15.194.860 15.194.860Kar Dağıtımı150.382 11.953.936 -12.104.318Yedeklere Aktarılan Tutarlar150.382 11.953.936 -12.104.318Dönem Sonu Bakiyeler57.000.000 372.270 2.275.098 2.857.279 15.194.860 77.699.507Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler(ll.11) 57.000.000 372.270 2.275.098 2.857.279 15.194.860 77.699.507Yeni Bakiye57.000.000 372.270 2.275.098 2.857.279 15.194.860 77.699.507Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)(ll.11) 7.325.539 7.325.539Kar Dağıtımı18.052.139 -2.857.279 -15.194.860Yedeklere Aktarılan Tutarlar18.052.139 -2.857.279 -15.194.860Dönem Sonu Bakiyeler57.000.000 372.270 20.327.237 0 7.325.539 85.025.046Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ(lV.1) 24.981.113 24.813.645FAKTORİNG GELİRLERİ24.981.113 24.813.645Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler22.525.752 23.186.828İskontolu20.971.311 23.019.809Diğer1.554.441 167.019Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar2.455.361 1.626.817İskontolu2.179.759 1.614.624Diğer275.602 12.193FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)(lV.6) -10.815.325 -10.495.577Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-9.321.429 -9.976.153Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-386.230İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-514.630Verilen Ücret ve Komisyonlar(lV.7) -593.036 -519.424BRÜT KAR (ZARAR)14.165.788 14.318.068ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)(lV.2) -6.292.301 -5.974.124Personel Giderleri-3.355.744 -3.249.429Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-99.426 -75.853Genel İşletme Giderleri-2.692.029 -2.527.224Diğer-145.102 -121.618BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)7.873.487 8.343.944DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(lV.4) 1.788.616 3.102.577Bankalardan Alınan Faizler986.157 473.240Menkul Değerlerden Alınan Faizler25.091Kambiyo İşlemleri Karı375.293 144.967Diğer402.075 2.484.370KARŞILIK GİDERLERİ-264.029 -2.269.435Özel Karşılıklar-264.029 -2.269.435DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(lV.5) -371 -18.335Kambiyo İşlemleri Zararı-371 -18.335NET FAALİYET KARI (ZARARI)9.397.703 9.158.751BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.397.703 9.158.751SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(lV.3) -2.072.164 -1.524.938Cari Vergi Karşılığı-2.117.597 -1.219.703Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-305.235Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi45.433SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)7.325.539 7.633.813DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI7.325.539 7.633.813Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları7.325.539 7.633.813Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı11.374.981 11.611.981Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri22.683.742 23.368.838Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-7.122.533 -9.383.049Alınan Ücret ve Komisyonlar2.455.361 1.626.817Elde Edilen Diğer Kazançlar592.283 2.629.337Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar610.144Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-3.521.410 -3.304.014Ödenen Vergiler-714.689 -663.400Diğer-2.997.773 -3.272.692Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-2.079.879 -3.253.367Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış36.206.491 -23.363.881Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış1.612.185 3.716.060Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)20.827 -443.647Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-35.314.058 22.366.276Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-4.605.324 -5.528.175Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı9.295.102 8.358.614YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller(l.1 l.10) -2.809.945 -32.293Diğer-125.533Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-2.809.945 -157.826FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit13.250.000Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-13.250.000Diğer565.120Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit565.120Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki EtkisiNakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)7.050.277 8.200.788Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar14.640.424 751.243Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar21.690.701 8.952.031Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)7.325.539 7.633.813DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.325.539 7.633.813Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI(l.1) 21.412.775 283.406 21.696.181 14.142.453 497.971 14.640.424GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)(l.2.1) 1.763.528 1.763.528TÜREV FİNANSAL VARLIKLARGERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)(l.2.2) 1.740.439 1.740.439 1.740.439 1.740.439İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)(l.4) 202.480.591 3.084.345 205.564.936 238.209.259 3.799.100 242.008.359Faktoring Alacakları201.348.163 3.084.345 204.432.508 237.689.508 3.799.100 241.488.608İskontolu Faktoring Alacakları (Net)183.939.609 183.939.609 233.422.623 233.422.623Diğer Faktoring Alacakları17.408.554 3.084.345 20.492.899 4.266.885 3.799.100 8.065.985Takipteki Alacaklar(l.5) 9.282.226 9.282.226 8.542.605 8.542.605Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-8.149.798 -8.149.798 -8.022.854 -8.022.854ORTAKLIK YATIRIMLARIMADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(l.9) 6.903.353 6.903.353 5.933.922 5.933.922MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(l.10) 503.328 503.328 620.319 620.319YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞIERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(l.11) 11.330 11.330DİĞER AKTİFLER(l.13) 5.054.893 97.384 5.152.277 4.039.783 48.534 4.088.317ARA TOPLAM239.870.237 3.465.135 243.335.372 264.686.175 4.345.605 269.031.780SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)VARLIKLAR TOPLAMI239.870.237 3.465.135 243.335.372 264.686.175 4.345.605 269.031.780YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER(ll.1) 141.871.046 3.232.425 145.103.471 173.848.815 4.241.418 178.090.233FAKTORİNG BORÇLARI(ll.2) 3.997.300 3.997.300 3.976.473 3.976.473KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR(ll.3) 4.840.337 4.840.337 4.275.217 4.275.217İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERTÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERKARŞILIKLAR(ll.7) 1.005.692 1.005.692 925.057 925.057Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı755.242 755.242 640.442 640.442Diğer Karşılıklar250.450 250.450 284.615 284.615CARİ VERGİ BORCU2.117.597 2.117.597 1.129.264ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(l.11) 0 34.103 34.103SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIDİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(ll.5) 1.231.921 14.008 1.245.929 2.537.828 364.098 2.901.926ARA TOPLAM155.063.893 3.246.433 158.310.326 186.726.757 4.605.516 191.332.273SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)ÖZKAYNAKLAR(ll.11) 85.025.046 85.025.046 77.699.507 77.699.507Ödenmiş Sermaye57.000.000 57.000.000 57.000.000 57.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler(ll.11) 372.270 372.270 372.270 372.270Kar Yedekleri20.327.237 20.327.237 2.275.098 2.275.098Yasal Yedekler20.327.237 20.327.237 2.275.098 2.275.098Kar veya Zarar7.325.539 7.325.539 18.052.139 18.052.139Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı2.857.279 2.857.279Dönem Net Kâr veya Zararı7.325.539 7.325.539 15.194.860 15.194.860YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI240.088.939 3.246.433 243.335.372 264.426.264 4.605.516 269.031.780Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ647.648 647.648 1.406.576 1.406.576RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ35.114.581 407.052 35.521.633 42.300.912 42.300.912ALINAN TEMİNATLAR(lll.1) 14.828.493.502 805.593.880 15.634.087.382 13.921.483.502 680.830.590 14.602.314.092VERİLEN TEMİNATLAR(lll.2) 0TAAHHÜTLER51.264.275 51.264.275 43.574.856 43.574.856Cayılamaz Taahhütler51.264.275 51.264.275 43.574.856 43.574.856TÜREV FİNANSAL ARAÇLARRiskten Korunma Amaçlı Türev Finansal AraçlarEMANET KIYMETLER(lll.3) 256.057.284 17.110.217 273.167.501 298.073.750 31.453.988 329.527.738NAZIM HESAPLAR TOPLAMI15.170.929.642 823.758.797 15.994.688.439 14.305.433.020 713.691.154 15.019.124.174http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867716BIST