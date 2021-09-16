***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
16.09.2021 18:20
***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
(2.11) 57.000.000 372.270 2.275.098 2.857.279 15.194.860 77.699.507
Yeni Bakiye
57.000.000 372.270 2.275.098 2.857.279 15.194.860 77.699.507
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
(2.11) 7.325.539 7.325.539
Kar Dağıtımı
18.052.139 -2.857.279 -15.194.860
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(2.11) 18.052.139 -18.052.139
Diğer
15.194.860 -15.194.860
Dönem Sonu Bakiyeler
57.000.000 37.270 20.327.237 7.325.539 85.025.046
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
(2.11) 57.000.000 3.145.000 20.327.237 13.072.427 93.544.664
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
(2.11) 57.000.000 3.145.000 20.327.237 13.072.427 93.544.664
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
8.031.095 8.031.095
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(2.11) 13.072.427 -13.072.427
Diğer
13.072.427 -13.072.427
Dönem Sonu Bakiyeler
57.000.000 3.145.000 33.399.664 0 8.031.095 101.575.759
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
(4.1) 43.521.378 24.981.113
FAKTORİNG GELİRLERİ
43.521.378 24.981.113
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
38.997.138 22.525.752
İskontolu
37.413.298 20.971.311
Diğer
1.583.840 1.554.441
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.524.240 2.455.361
İskontolu
4.207.620 2.179.759
Diğer
316.620 275.602
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
Finansal Kiralama Gelirleri
0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-27.209.948 -10.815.326
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-23.659.892 -9.321.429
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-310.105 -386.230
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-2.241.248 -514.631
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-998.703 -593.036
BRÜT KAR (ZARAR)
16.311.430 14.165.787
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-7.035.788 -6.292.301
Personel Giderleri
-3.912.237 -3.355.744
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-73.117 -99.426
Genel İşletme Giderleri
-2.855.431 -2.692.029
Diğer
-195.003 -145.102
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
9.275.642 7.873.486
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
2.580.663 1.788.617
Bankalardan Alınan Faizler
89.877 986.157
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
77.766 25.091
Kambiyo İşlemleri Karı
183.855 375.294
Diğer
2.229.165 402.075
KARŞILIK GİDERLERİ
-1.194.317 -264.029
Özel Karşılıklar
-1.194.317 -264.029
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
0 -371
Kambiyo İşlemleri Zararı
-371
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
10.661.988 9.397.703
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.661.988 9.397.703
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-2.630.893 -2.072.164
Cari Vergi Karşılığı
-2.742.102 -2.117.597
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
111.209 45.433
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
8.031.095 7.325.539
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
8.031.095 7.325.539
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.031.095 7.325.539
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
5.435.129 11.374.981
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
36.436.759 22.683.742
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-32.139.874 -7.122.533
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.524.240 2.455.361
Elde Edilen Diğer Kazançlar
2.413.020 592.283
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
1.798.066
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-4.099.941 -3.521.410
Ödenen Vergiler
-1.211.770 -714.689
Diğer
-2.285.371 -2.997.773
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-24.527.835 -2.079.879
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-79.171.046 36.206.491
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
2.353.996 1.612.185
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
109.347 20.827
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
56.491.375 -35.314.058
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-4.311.507 -4.605.324
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-19.092.706 9.295.102
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
(12.1, 1.9, 1.10) -928.863 -2.809.945
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-928.863 -2.809.945
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
32.265.067 13.250.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-12.295.010 -13.250.000
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-710.720 565.120
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
19.259.337 565.120
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-762.232 7.050.277
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.580.910 14.640.424
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.818.678 21.690.701
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.031.095 7.325.539
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.031.095 7.325.539
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
(1.1) 881.958 937.157 1.819.115 1.394.549 1.187.016 2.581.565
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(1.2.1) 1.763.826 1.763.826 1.764.260 1.764.260
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(1.2.2) 35.521.167 35.521.167 35.521.167 35.521.167
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
365.508.800 9.374.033 374.882.833 291.864.617 4.279.611 296.144.228
Faktoring Alacakları
(1.4) 364.989.050 9.374.033 374.363.083 291.344.867 4.279.611 295.624.478
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
353.886.337 4.701.030 358.587.367 270.799.496 270.799.496
Diğer Faktoring Alacakları
11.102.713 4.673.003 15.775.716 20.545.371 4.279.611 24.824.982
Takipteki Alacaklar
(1.5) 5.301.761 5.301.761 5.905.510 5.905.510
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
(1.5) -4.782.011 -4.782.011 -5.385.760 -5.385.760
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(1.9) 4.770.447 4.770.447 5.541.036 5.541.036
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(1.10) 542.092 542.092 451.110 451.110
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(1.11) 0 0
DİĞER AKTİFLER
(1.13) 5.529.328 78.875 5.608.203 5.846.887 139.003 5.985.890
ARA TOPLAM
414.517.618 10.390.065 424.907.683 342.383.626 5.605.630 347.989.256
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
414.517.618 10.390.065 424.907.683 342.383.626 5.605.630 347.989.256
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
(2.1) 260.735.951 9.615.847 270.351.798 214.955.449 5.143.708 220.099.157
FAKTORİNG BORÇLARI
(2.2) 3.781.800 3.781.800 3.672.069 383 3.672.452
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
(2.3) 3.246.908 3.246.908 3.748.434 3.748.434
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(2.4) 39.926.525 39.926.525 19.886.535 19.886.535
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KARŞILIKLAR
(2.7) 1.057.631 1.057.631 924.865 924.865
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
802.488 802.488 662.190 662.190
Diğer Karşılıklar
255.143 255.143 262.675 262.675
CARİ VERGİ BORCU
1.544.266 1.544.266 1.793.925 1.793.925
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(1.11) 587.388 587.388 698.597 698.597
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(2.5) 2.817.651 17.957 2.835.608 3.478.277 142.350 3.620.627
ARA TOPLAM
313.698.120 9.633.804 323.331.924 249.158.151 5.286.441 254.444.592
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
ÖZKAYNAKLAR
101.575.759 101.575.759 93.544.664 93.544.664
Ödenmiş Sermaye
(2.11) 57.000.000 57.000.000 57.000.000 57.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.145.000 3.145.000 3.145.000 3.145.000
Kar Yedekleri
33.399.664 33.399.664 20.327.237 20.327.237
Yasal Yedekler
33.399.664 33.399.664 20.327.237 20.327.237
Kar veya Zarar
8.031.095 8.031.095 13.072.427 13.072.427
Dönem Net Kâr veya Zararı
8.031.095 8.031.095 13.072.427 13.072.427
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
415.273.879 9.633.804 424.907.683 342.702.815 5.286.441 347.989.256
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
2.072.716 2.969.641 5.042.357 2.289.315 2.289.315
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
43.306.973 1.317.895 44.624.868 33.071.687 674.230 33.745.917
ALINAN TEMİNATLAR
(3.1) 18.138.768.502 1.717.961.137 19.856.729.639 16.047.003.501 1.406.950.082 17.453.953.583
VERİLEN TEMİNATLAR
0 0
TAAHHÜTLER
(3.2) 53.471.974 53.471.974 53.219.670 53.219.670
Cayılamaz Taahhütler
53.471.974 53.471.974 53.219.670 53.219.670
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
(3.3) 421.379.860 17.164.177 438.544.037 359.360.425 9.937.463 369.297.888
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
18.659.000.025 1.739.412.850 20.398.412.875 16.492.655.283 1.419.851.090 17.912.506.373
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964155
BIST