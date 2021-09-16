***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler(2.11) 57.000.000 372.270 2.275.098 2.857.279 15.194.860 77.699.507Yeni Bakiye57.000.000 372.270 2.275.098 2.857.279 15.194.860 77.699.507Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)(2.11) 7.325.539 7.325.539Kar Dağıtımı18.052.139 -2.857.279 -15.194.860Yedeklere Aktarılan Tutarlar(2.11) 18.052.139 -18.052.139Diğer15.194.860 -15.194.860Dönem Sonu Bakiyeler57.000.000 37.270 20.327.237 7.325.539 85.025.046Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler(2.11) 57.000.000 3.145.000 20.327.237 13.072.427 93.544.664Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)(2.11) 57.000.000 3.145.000 20.327.237 13.072.427 93.544.664Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı8.031.095 8.031.095Yedeklere Aktarılan Tutarlar(2.11) 13.072.427 -13.072.427Diğer13.072.427 -13.072.427Dönem Sonu Bakiyeler57.000.000 3.145.000 33.399.664 0 8.031.095 101.575.759Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ(4.1) 43.521.378 24.981.113FAKTORİNG GELİRLERİ43.521.378 24.981.113Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler38.997.138 22.525.752İskontolu37.413.298 20.971.311Diğer1.583.840 1.554.441Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar4.524.240 2.455.361İskontolu4.207.620 2.179.759Diğer316.620 275.602FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLERFinansman Kredilerinden Alınan FaizlerFinansman Kredilerinden Alınan Ücret ve KomisyonlarKİRALAMA GELİRLERİFinansal Kiralama GelirleriFaaliyet Kiralaması GelirleriFİNANSMAN GİDERLERİ (-)-27.209.948 -10.815.326Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-23.659.892 -9.321.429Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-310.105 -386.230İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-2.241.248 -514.631Verilen Ücret ve Komisyonlar-998.703 -593.036BRÜT KAR (ZARAR)16.311.430 14.165.787ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-7.035.788 -6.292.301Personel Giderleri-3.912.237 -3.355.744Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-73.117 -99.426Genel İşletme Giderleri-2.855.431 -2.692.029Diğer-195.003 -145.102BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)9.275.642 7.873.486DİĞER FAALİYET GELİRLERİ2.580.663 1.788.617Bankalardan Alınan Faizler89.877 986.157Menkul Değerlerden Alınan Faizler77.766 25.091Kambiyo İşlemleri Karı183.855 375.294Diğer2.229.165 402.075KARŞILIK GİDERLERİ-1.194.317 -264.029Özel Karşılıklar-1.194.317 -264.029DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)0 -371Kambiyo İşlemleri Zararı-371NET FAALİYET KARI (ZARARI)10.661.988 9.397.703BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.661.988 9.397.703SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-2.630.893 -2.072.164Cari Vergi Karşılığı-2.742.102 -2.117.597Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi111.209 45.433SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)8.031.095 7.325.539DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI8.031.095 7.325.539Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları8.031.095 7.325.539Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı5.435.129 11.374.981Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri36.436.759 22.683.742Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-32.139.874 -7.122.533Alınan Ücret ve Komisyonlar4.524.240 2.455.361Elde Edilen Diğer Kazançlar2.413.020 592.283Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar1.798.066Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-4.099.941 -3.521.410Ödenen Vergiler-1.211.770 -714.689Diğer-2.285.371 -2.997.773Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-24.527.835 -2.079.879Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-79.171.046 36.206.491Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış2.353.996 1.612.185Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)109.347 20.827Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)56.491.375 -35.314.058Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-4.311.507 -4.605.324Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-19.092.706 9.295.102YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller(12.1, 1.9, 1.10) -928.863 -2.809.945Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-928.863 -2.809.945FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit32.265.067 13.250.000Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-12.295.010 -13.250.000Kiralamaya İlişkin Ödemeler-710.720 565.120Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit19.259.337 565.120Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki EtkisiNakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-762.232 7.050.277Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.580.910 14.640.424Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.818.678 21.690.701Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)8.031.095 7.325.539DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.031.095 7.325.539Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI(1.1) 881.958 937.157 1.819.115 1.394.549 1.187.016 2.581.565GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)(1.2.1) 1.763.826 1.763.826 1.764.260 1.764.260TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)(1.2.2) 35.521.167 35.521.167 35.521.167 35.521.167İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)365.508.800 9.374.033 374.882.833 291.864.617 4.279.611 296.144.228Faktoring Alacakları(1.4) 364.989.050 9.374.033 374.363.083 291.344.867 4.279.611 295.624.478İskontolu Faktoring Alacakları (Net)353.886.337 4.701.030 358.587.367 270.799.496 270.799.496Diğer Faktoring Alacakları11.102.713 4.673.003 15.775.716 20.545.371 4.279.611 24.824.982Takipteki Alacaklar(1.5) 5.301.761 5.301.761 5.905.510 5.905.510Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)(1.5) -4.782.011 -4.782.011 -5.385.760 -5.385.760ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(1.9) 4.770.447 4.770.447 5.541.036 5.541.036MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(1.10) 542.092 542.092 451.110 451.110YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(1.11) 0 0DİĞER AKTİFLER(1.13) 5.529.328 78.875 5.608.203 5.846.887 139.003 5.985.890ARA TOPLAM414.517.618 10.390.065 424.907.683 342.383.626 5.605.630 347.989.256SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI414.517.618 10.390.065 424.907.683 342.383.626 5.605.630 347.989.256YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER(2.1) 260.735.951 9.615.847 270.351.798 214.955.449 5.143.708 220.099.157FAKTORİNG BORÇLARI(2.2) 3.781.800 3.781.800 3.672.069 383 3.672.452KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR(2.3) 3.246.908 3.246.908 3.748.434 3.748.434İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(2.4) 39.926.525 39.926.525 19.886.535 19.886.535GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0KARŞILIKLAR(2.7) 1.057.631 1.057.631 924.865 924.865Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı802.488 802.488 662.190 662.190Diğer Karşılıklar255.143 255.143 262.675 262.675CARİ VERGİ BORCU1.544.266 1.544.266 1.793.925 1.793.925ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(1.11) 587.388 587.388 698.597 698.597SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(2.5) 2.817.651 17.957 2.835.608 3.478.277 142.350 3.620.627ARA TOPLAM313.698.120 9.633.804 323.331.924 249.158.151 5.286.441 254.444.592SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0ÖZKAYNAKLAR101.575.759 101.575.759 93.544.664 93.544.664Ödenmiş Sermaye(2.11) 57.000.000 57.000.000 57.000.000 57.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler3.145.000 3.145.000 3.145.000 3.145.000Kar Yedekleri33.399.664 33.399.664 20.327.237 20.327.237Yasal Yedekler33.399.664 33.399.664 20.327.237 20.327.237Kar veya Zarar8.031.095 8.031.095 13.072.427 13.072.427Dönem Net Kâr veya Zararı8.031.095 8.031.095 13.072.427 13.072.427YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI415.273.879 9.633.804 424.907.683 342.702.815 5.286.441 347.989.256Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ2.072.716 2.969.641 5.042.357 2.289.315 2.289.315RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ43.306.973 1.317.895 44.624.868 33.071.687 674.230 33.745.917ALINAN TEMİNATLAR(3.1) 18.138.768.502 1.717.961.137 19.856.729.639 16.047.003.501 1.406.950.082 17.453.953.583VERİLEN TEMİNATLAR0 0TAAHHÜTLER(3.2) 53.471.974 53.471.974 53.219.670 53.219.670Cayılamaz Taahhütler53.471.974 53.471.974 53.219.670 53.219.670TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0EMANET KIYMETLER(3.3) 421.379.860 17.164.177 438.544.037 359.360.425 9.937.463 369.297.888NAZIM HESAPLAR TOPLAMI18.659.000.025 1.739.412.850 20.398.412.875 16.492.655.283 1.419.851.090 17.912.506.373http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964155BIST