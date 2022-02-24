***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler(ll.11) 57.000.000 372.270 2.275.098 2.857.279 15.194.860 77.699.507Yeni Bakiye57.000.000 372.270 2.275.098 2.857.279 15.194.860 77.699.507Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.772.730 13.072.427 15.845.157Kar Dağıtımı18.052.139 -2.857.279 -15.194.860 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar18.052.139 -18.052.139 0Diğer15.194.860 -15.194.860 0Dönem Sonu Bakiyeler57.000.000 3.145.000 20.327.237 0 13.072.427 93.544.664Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler(ll.11) 57.000.000 3.145.000 20.327.237 13.072.427 93.544.664Yeni Bakiye57.000.000 3.145.000 20.327.237 13.072.427 93.544.664Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)(ll.11) -1.284.635 17.326.308 16.041.673Kar Dağıtımı13.072.427 13.072.427Yedeklere Aktarılan Tutarlar(ll.11) 13.072.427 -13.072.427Dönem Sonu Bakiyeler57.000.000 1.860.365 33.399.664 17.326.308 109.586.337Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ(lV.1) 105.308.013 51.058.351FAKTORİNG GELİRLERİ105.308.013 51.058.351Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler95.944.623 45.444.146İskontolu91.559.479 40.686.451Diğer4.385.144 4.757.695Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar9.363.390 5.614.205İskontolu8.447.735 4.890.649Diğer915.655 723.556FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)(lV.6) -64.731.879 -23.924.489Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-54.040.484 -20.857.978Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-587.423 -679.823İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-7.776.323 -1.042.305Diğer Faiz Giderleri0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar(lV.7) -2.327.649 -1.344.383BRÜT KAR (ZARAR)40.576.134 27.133.862ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)(lV.2) -17.004.440 -14.273.342Personel Giderleri-10.157.378 -8.348.818Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-145.317 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Genel İşletme Giderleri-6.403.842 -5.645.164Diğer-297.903 -279.360BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)23.571.694 12.860.520DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(lV.4) 5.021.348 5.038.063Bankalardan Alınan Faizler290.012 2.617.461Menkul Değerlerden Alınan Faizler113.390 104.023Temettü Gelirleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0Türev Finansal İşlemler Karı0 0Kambiyo İşlemleri Karı1.425.516 499.453Diğer3.192.430 1.817.126KARŞILIK GİDERLERİ-5.434.840 -1.071.638Özel Karşılıklar-3.434.840 -1.071.638Beklenen Zarar Karşılıkları0 0Genel Karşılıklar-2.000.000 0Diğer0 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(lV.5) -54.255 -12.972Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri-21.250 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 0Kambiyo İşlemleri Zararı-33.005 -12.972Diğer0 0NET FAALİYET KARI (ZARARI)23.103.947 16.813.973BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)23.103.947 16.813.973SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(lV.3) -5.777.639 -3.741.546Cari Vergi Karşılığı-6.449.795 -3.770.234Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi672.156 28.688SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)17.326.308 13.072.427DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI17.326.308 13.072.427Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları17.326.308 13.072.427Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı37.556.239 27.079.252Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri93.597.425 44.784.956Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-58.199.318 -14.247.941Alınan Temettüler