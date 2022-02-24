***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
24.02.2022 21:09
***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
(ll.11) 57.000.000 372.270 2.275.098 2.857.279 15.194.860 77.699.507
Yeni Bakiye
57.000.000 372.270 2.275.098 2.857.279 15.194.860 77.699.507
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.772.730 13.072.427 15.845.157
Kar Dağıtımı
18.052.139 -2.857.279 -15.194.860 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
18.052.139 -18.052.139 0
Diğer
15.194.860 -15.194.860 0
Dönem Sonu Bakiyeler
57.000.000 3.145.000 20.327.237 0 13.072.427 93.544.664
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
(ll.11) 57.000.000 3.145.000 20.327.237 13.072.427 93.544.664
Yeni Bakiye
57.000.000 3.145.000 20.327.237 13.072.427 93.544.664
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
(ll.11) -1.284.635 17.326.308 16.041.673
Kar Dağıtımı
13.072.427 13.072.427
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(ll.11) 13.072.427 -13.072.427
Dönem Sonu Bakiyeler
57.000.000 1.860.365 33.399.664 17.326.308 109.586.337
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
(lV.1) 105.308.013 51.058.351
FAKTORİNG GELİRLERİ
105.308.013 51.058.351
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
95.944.623 45.444.146
İskontolu
91.559.479 40.686.451
Diğer
4.385.144 4.757.695
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
9.363.390 5.614.205
İskontolu
8.447.735 4.890.649
Diğer
915.655 723.556
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
(lV.6) -64.731.879 -23.924.489
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-54.040.484 -20.857.978
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-587.423 -679.823
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-7.776.323 -1.042.305
Diğer Faiz Giderleri
0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
(lV.7) -2.327.649 -1.344.383
BRÜT KAR (ZARAR)
40.576.134 27.133.862
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
(lV.2) -17.004.440 -14.273.342
Personel Giderleri
-10.157.378 -8.348.818
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-145.317 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-6.403.842 -5.645.164
Diğer
-297.903 -279.360
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
23.571.694 12.860.520
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(lV.4) 5.021.348 5.038.063
Bankalardan Alınan Faizler
290.012 2.617.461
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
113.390 104.023
Temettü Gelirleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
1.425.516 499.453
Diğer
3.192.430 1.817.126
KARŞILIK GİDERLERİ
-5.434.840 -1.071.638
Özel Karşılıklar
-3.434.840 -1.071.638
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0
Genel Karşılıklar
-2.000.000 0
Diğer
0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(lV.5) -54.255 -12.972
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
-21.250 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-33.005 -12.972
Diğer
0 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
23.103.947 16.813.973
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
23.103.947 16.813.973
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(lV.3) -5.777.639 -3.741.546
Cari Vergi Karşılığı
-6.449.795 -3.770.234
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
672.156 28.688
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
17.326.308 13.072.427
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
17.326.308 13.072.427
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
17.326.308 13.072.427
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
37.556.239 27.079.252
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
93.597.425 44.784.956
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-58.199.318 -14.247.941
Alınan Temettüler
0