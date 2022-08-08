***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
08.08.2022 19:09
***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
20 57.000.000 3.145.000 20.327.237 13.072.427 93.544.664
Yeni Bakiye
57.000.000 3.145.000 20.327.237 13.072.427 93.544.664
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.031.095 8.031.095
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-13.072.427
Diğer
13.072.427 -13.072.427
Dönem Sonu Bakiyeler
57.000.000 3.145.000 33.399.664 0 8.031.095 101.575.759
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
20 57.000.000 1.860.365 33.399.664 17.326.308 109.586.337
Yeni Bakiye
20 57.000.000 1.860.365 33.399.664 17.326.308 109.586.337
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24.203.709 24.203.709
Kar Dağıtımı
17.326.308 -17.326.308
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
20 17.326.308 -17.326.308
Dönem Sonu Bakiyeler
57.000.000 1.860.365 50.725.972 24.203.709 133.790.046
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
22 92.364.402 43.521.378
FAKTORİNG GELİRLERİ
92.364.402 43.521.378
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
84.833.767 38.997.138
İskontolu
80.687.680 37.413.298
Diğer
4.146.087 1.583.840
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
7.530.635 4.524.240
İskontolu
6.939.190 4.207.620
Diğer
591.445 316.620
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
23 -50.410.073 -27.209.948
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-44.475.277 -23.659.892
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-213.162 -310.105
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-3.864.478 -2.241.248
Diğer Faiz Giderleri
-1.857.156 -998.703
BRÜT KAR (ZARAR)
41.954.329 16.311.430
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
24 -11.250.965 -7.035.788
Personel Giderleri
-6.654.566 -3.912.237
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-261.112 -73.117
Genel İşletme Giderleri
-3.989.273 -2.855.431
Diğer
-346.014 -195.003
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
30.703.364 9.275.642
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
26 4.624.463 2.580.663
Bankalardan Alınan Faizler
141.856 89.877
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
366.162 77.766
Türev Finansal İşlemler Karı
1.713.342 183.855
Diğer
2.403.103 2.229.165
KARŞILIK GİDERLERİ
27 -2.953.000 -1.194.317
Özel Karşılıklar
-2.953.000 -1.194.317
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
26 -138.906 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-138.906 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
32.235.921 10.661.988
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
32.235.921 10.661.988
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
21 -8.032.212 -2.630.893
Cari Vergi Karşılığı
-7.703.557 -2.742.102
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-328.655
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
111.209
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
24.203.709 8.031.095
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
24.203.709 8.031.095
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
24.203.709 8.031.095
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
32.235.921 5.435.129
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
84.833.767 36.436.759
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
-50.410.072 -32.139.874
Alınan Ücret ve Komisyonlar
7.530.635 4.524.240
Elde Edilen Diğer Kazançlar
2.749.117 2.413.020
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
2.133.669 1.798.066
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-6.915.678 -4.099.941
Ödenen Vergiler
-8.032.212 -1.211.770
Diğer
346.695 -2.285.371
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
3.816.570 -24.527.835
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-119.749.008 -79.171.046
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
3.697.104 2.353.996
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
168.256 109.347
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
119.211.504 56.491.375
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
488.714 -4.311.507
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
36.052.491 -19.092.706
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-1.270.857 -928.863
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.979.427
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
2.708.570 -928.863
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
71.997.289 32.265.067
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-92.158.000 -12.295.010
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.488.382 -710.720
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net N -21.649.093 19.259.337
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
17.111.968 -762.232
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.802.512 2.580.910
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
22.914.480 1.818.678
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
24.203.709 8.031.095
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.203.709 8.031.095
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 21.829.199 1.085.281 22.914.480 2.867.374 2.935.138 5.802.512
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 3.979.427 3.979.427
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
6 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 34.407.521 34.407.521 34.407.521 34.407.521
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
8 612.290.664 21.929.976 634.220.640 475.618.440 38.853.192 514.471.632
Faktoring Alacakları
8 611.945.663 21.929.976 633.875.639 475.273.440 38.853.192 514.126.632
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
584.333.045 9.545.249 593.878.294 430.430.172 32.769.428 463.199.600
Diğer Faktoring Alacakları
27.612.618 12.384.727 39.997.345 44.843.268 6.083.764 50.927.032
Takipteki Alacaklar
8 9.804.821 9.804.821 6.854.678 6.854.678
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
8 -9.459.820 -9.459.820 -6.509.678 -6.509.678
ORTAKLIK YATIRIMLARI
9 0 0
İştirakler (Net)
0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10 2.347.111 2.347.111 3.672.370 3.672.370
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11 549.104 549.104 494.702 494.702
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
12 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
21 0 294.717 294.717
DİĞER AKTİFLER
13 7.142.467 402.683 7.545.150 6.464.893 397.386 6.862.279
ARA TOPLAM
682.545.493 23.417.940 705.963.433 523.820.017 42.185.716 566.005.733
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
14 0 0 146.100 146.100
Satış Amaçlı
0 146.100 146.100
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
VARLIKLAR TOPLAMI
682.545.493 23.417.940 705.963.433 523.966.117 42.185.716 566.151.833
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
15 480.958.250 16.161.525 497.119.775 338.786.918 39.121.353 377.908.271
FAKTORİNG BORÇLARI
16 4.778.059 4.778.059 4.456.983 152.820 4.609.803
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
988.171 988.171 2.476.553 2.476.553
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
17 56.984.895 56.984.895 60.773.340 60.773.340
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
KARŞILIKLAR
18 1.847.698 1.847.698 3.400.488 3.400.488
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.795.571 1.795.571 1.348.361 1.348.361
Genel Karşılıklar
2.000.000 2.000.000
Diğer Karşılıklar
52.127 52.127 52.127 52.127
CARİ VERGİ BORCU
21 4.751.015 4.751.015 2.215.920 2.215.920
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
21 33.938 33.938
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
19 5.300.863 368.973 5.669.836 4.714.629 466.492 5.181.121
ARA TOPLAM
555.642.889 16.530.498 572.173.387 416.824.831 39.740.665 456.565.496
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
14 0
ÖZKAYNAKLAR
20 133.790.046 133.790.046 107.160.985 2.425.352 109.586.337
Ödenmiş Sermaye
57.000.000 57.000.000 57.000.000 57.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.860.365 1.860.365 1.860.365 1.860.365
Kar Yedekleri
50.725.972 50.725.972 33.399.664 33.399.664
Yasal Yedekler
4.701.127 4.701.127 3.243.469 3.243.469
Olağanüstü Yedekler
45.770.962 45.770.962 29.902.312 29.902.312
Diğer Kar Yedekleri
253.883 253.883 253.883 253.883
Kar veya Zarar
24.203.709 24.203.709 14.900.956 2.425.352 17.326.308
Dönem Net Kâr veya Zararı
24.203.709 24.203.709 14.900.956 2.425.352 17.326.308
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
689.432.935 16.530.498 705.963.433 523.985.816 42.166.017 566.151.833
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
8.080.047 3.931.969 12.012.016 3.311.396 6.626.006 9.937.402
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
71.971.237 23.233 71.994.470 50.304.366 1.524.928 51.829.294
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0
ALINAN TEMİNATLAR
29 24.638.244.247 3.162.597.190 27.800.841.437 21.030.000.247 2.572.237.505 23.602.237.752
VERİLEN TEMİNATLAR
29 0
TAAHHÜTLER
29 107.449.067 0 107.449.067 102.632.727 102.632.727
Cayılamaz Taahhütler
107.449.067 107.449.067 102.632.727 102.632.727
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
EMANET KIYMETLER
29 701.981.779 44.066.929 746.048.708 488.039.982 99.183.813 587.223.795
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
25.527.726.377 3.210.619.321 28.738.345.698 21.674.288.718 2.679.572.252 24.353.860.970
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053144
BIST