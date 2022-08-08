***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler20 57.000.000 3.145.000 20.327.237 13.072.427 93.544.664Yeni Bakiye57.000.000 3.145.000 20.327.237 13.072.427 93.544.664Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)8.031.095 8.031.095Yedeklere Aktarılan Tutarlar-13.072.427Diğer13.072.427 -13.072.427Dönem Sonu Bakiyeler57.000.000 3.145.000 33.399.664 0 8.031.095 101.575.759Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler20 57.000.000 1.860.365 33.399.664 17.326.308 109.586.337Yeni Bakiye20 57.000.000 1.860.365 33.399.664 17.326.308 109.586.337Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)24.203.709 24.203.709Kar Dağıtımı17.326.308 -17.326.308Yedeklere Aktarılan Tutarlar20 17.326.308 -17.326.308Dönem Sonu Bakiyeler57.000.000 1.860.365 50.725.972 24.203.709 133.790.046Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ22 92.364.402 43.521.378FAKTORİNG GELİRLERİ92.364.402 43.521.378Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler84.833.767 38.997.138İskontolu80.687.680 37.413.298Diğer4.146.087 1.583.840Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar7.530.635 4.524.240İskontolu6.939.190 4.207.620Diğer591.445 316.620FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLERKİRALAMA GELİRLERİTASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİFİNANSMAN GİDERLERİ (-)23 -50.410.073 -27.209.948Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-44.475.277 -23.659.892Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-213.162 -310.105İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-3.864.478 -2.241.248Diğer Faiz Giderleri-1.857.156 -998.703BRÜT KAR (ZARAR)41.954.329 16.311.430ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)24 -11.250.965 -7.035.788Personel Giderleri-6.654.566 -3.912.237Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-261.112 -73.117Genel İşletme Giderleri-3.989.273 -2.855.431Diğer-346.014 -195.003BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)30.703.364 9.275.642DİĞER FAALİYET GELİRLERİ26 4.624.463 2.580.663Bankalardan Alınan Faizler141.856 89.877Menkul Değerlerden Alınan Faizler366.162 77.766Türev Finansal İşlemler Karı1.713.342 183.855Diğer2.403.103 2.229.165KARŞILIK GİDERLERİ27 -2.953.000 -1.194.317Özel Karşılıklar-2.953.000 -1.194.317DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)26 -138.906 0Kambiyo İşlemleri Zararı-138.906 0NET FAALİYET KARI (ZARARI)32.235.921 10.661.988BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)32.235.921 10.661.988SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)21 -8.032.212 -2.630.893Cari Vergi Karşılığı-7.703.557 -2.742.102Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-328.655Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi111.209SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)24.203.709 8.031.095DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI24.203.709 8.031.095Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları24.203.709 8.031.095Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı32.235.921 5.435.129Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri84.833.767 36.436.759Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri-50.410.072 -32.139.874Alınan Ücret ve Komisyonlar7.530.635 4.524.240Elde Edilen Diğer Kazançlar2.749.117 2.413.020Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar2.133.669 1.798.066Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-6.915.678 -4.099.941Ödenen Vergiler-8.032.212 -1.211.770Diğer346.695 -2.285.371Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim3.816.570 -24.527.835Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-119.749.008 -79.171.046Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış3.697.104 2.353.996Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)168.256 109.347Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)119.211.504 56.491.375Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)488.714 -4.311.507Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı36.052.491 -19.092.706YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-1.270.857 -928.863Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar3.979.427Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları2.708.570 -928.863FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit71.997.289 32.265.067Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-92.158.000 -12.295.010Kiralamaya İlişkin Ödemeler-1.488.382 -710.720Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net N -21.649.093 19.259.337Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki EtkisiNakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)17.111.968 -762.232Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5.802.512 2.580.910Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar22.914.480 1.818.678Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)24.203.709 8.031.095DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)24.203.709 8.031.095Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 21.829.199 1.085.281 22.914.480 2.867.374 2.935.138 5.802.512GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 3.979.427 3.979.427TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR6 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7 34.407.521 34.407.521 34.407.521 34.407.521İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)8 612.290.664 21.929.976 634.220.640 475.618.440 38.853.192 514.471.632Faktoring Alacakları8 611.945.663 21.929.976 633.875.639 475.273.440 38.853.192 514.126.632İskontolu Faktoring Alacakları (Net)584.333.045 9.545.249 593.878.294 430.430.172 32.769.428 463.199.600Diğer Faktoring Alacakları27.612.618 12.384.727 39.997.345 44.843.268 6.083.764 50.927.032Takipteki Alacaklar8 9.804.821 9.804.821 6.854.678 6.854.678Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)8 -9.459.820 -9.459.820 -6.509.678 -6.509.678ORTAKLIK YATIRIMLARI9 0 0İştirakler (Net)Bağlı Ortaklıklar (Net)Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)10 2.347.111 2.347.111 3.672.370 3.672.370MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)11 549.104 549.104 494.702 494.702YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)12 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞIERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI21 0 294.717 294.717DİĞER AKTİFLER13 7.142.467 402.683 7.545.150 6.464.893 397.386 6.862.279ARA TOPLAM682.545.493 23.417.940 705.963.433 523.820.017 42.185.716 566.005.733SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)14 0 0 146.100 146.100Satış Amaçlı0 146.100 146.100Durdurulan Faaliyetlere İlişkinVARLIKLAR TOPLAMI682.545.493 23.417.940 705.963.433 523.966.117 42.185.716 566.151.833YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER15 480.958.250 16.161.525 497.119.775 338.786.918 39.121.353 377.908.271FAKTORİNG BORÇLARI16 4.778.059 4.778.059 4.456.983 152.820 4.609.803TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLARKİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR988.171 988.171 2.476.553 2.476.553İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)17 56.984.895 56.984.895 60.773.340 60.773.340GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERTÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERKARŞILIKLAR18 1.847.698 1.847.698 3.400.488 3.400.488Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı1.795.571 1.795.571 1.348.361 1.348.361Genel Karşılıklar2.000.000 2.000.000Diğer Karşılıklar52.127 52.127 52.127 52.127CARİ VERGİ BORCU21 4.751.015 4.751.015 2.215.920 2.215.920ERTELENMİŞ VERGİ BORCU21 33.938 33.938SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIDİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER19 5.300.863 368.973 5.669.836 4.714.629 466.492 5.181.121ARA TOPLAM555.642.889 16.530.498 572.173.387 416.824.831 39.740.665 456.565.496SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)14 0ÖZKAYNAKLAR20 133.790.046 133.790.046 107.160.985 2.425.352 109.586.337Ödenmiş Sermaye57.000.000 57.000.000 57.000.000 57.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler1.860.365 1.860.365 1.860.365 1.860.365Kar Yedekleri50.725.972 50.725.972 33.399.664 33.399.664Yasal Yedekler4.701.127 4.701.127 3.243.469 3.243.469Olağanüstü Yedekler45.770.962 45.770.962 29.902.312 29.902.312Diğer Kar Yedekleri253.883 253.883 253.883 253.883Kar veya Zarar24.203.709 24.203.709 14.900.956 2.425.352 17.326.308Dönem Net Kâr veya Zararı24.203.709 24.203.709 14.900.956 2.425.352 17.326.308YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI689.432.935 16.530.498 705.963.433 523.985.816 42.166.017 566.151.833Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ8.080.047 3.931.969 12.012.016 3.311.396 6.626.006 9.937.402RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ71.971.237 23.233 71.994.470 50.304.366 1.524.928 51.829.294TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİALINAN TEMİNATLAR29 24.638.244.247 3.162.597.190 27.800.841.437 21.030.000.247 2.572.237.505 23.602.237.752VERİLEN TEMİNATLAR29 0TAAHHÜTLER29 107.449.067 0 107.449.067 102.632.727 102.632.727Cayılamaz Taahhütler107.449.067 107.449.067 102.632.727 102.632.727TÜREV FİNANSAL ARAÇLAREMANET KIYMETLER29 701.981.779 44.066.929 746.048.708 488.039.982 99.183.813 587.223.795NAZIM HESAPLAR TOPLAMI25.527.726.377 3.210.619.321 28.738.345.698 21.674.288.718 2.679.572.252 24.353.860.970http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053144BIST