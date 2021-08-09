***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Rapor Bildirimi









***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Rapor Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30.06.2021 Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal tablolar ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956279BIST