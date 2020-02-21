***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi17/02/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih21/02/2020Saati14:00AdresiSüzer Plaza, Askerocağı Caddesi N6 Kat:4/A Elmadağ-Şişli-İstanbulGündemYönetim Kurulu Üyeliklerine atama hk.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularGenel Kurul Toplantı Tutanağında açıklanmıştır.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarOlağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820834BIST