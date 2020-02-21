***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
21.02.2020 15:53
***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
17/02/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
21/02/2020
Saati
14:00
Adresi
Süzer Plaza, Askerocağı Caddesi N6 Kat:4/A Elmadağ-Şişli-İstanbul
Gündem
Yönetim Kurulu Üyeliklerine atama hk.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Genel Kurul Toplantı Tutanağında açıklanmıştır.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820834
BIST
18:00116.820
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 1.177,88
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
117.415
En Düşük
114.453
18:006,1148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0137
|Açılış
|: 6,1220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1263
En Düşük
6,0869
18:006,6406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0545
|Açılış
|: 6,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6406
En Düşük
6,5655
18:00323,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 5,86
|Açılış
|: 323,32
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
323,91
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|33,88
|110.760.684
|% 19,97
|
|RYSAS
|9,56
|6.198.562
|% 19,95
|
|RYGYO
|9,78
|103.313.612
|% 18,12
|
|ESCOM
|3,12
|9.546.462
|% 14,71
|
|GYHOL
|26,90
|677.364
|% 14,08
|
|MIPAZ
|3,01
|169.692.614
|% -15,45
|
|HATEK
|8,45
|14.556.139
|% -8,85
|
|QNBFL
|142,90
|4.841.688
|% -5,86
|
|QNBFB
|43,00
|482.961
|% -5,49
|
|SUMAS
|9,00
|118.113
|% -5,26
|
|THYAO
|14,48
|1.838.122.071
|% 0,77
|
|ASELS
|28,84
|1.367.421.802
|% 1,69
|
|KOZAA
|12,58
|771.152.253
|% 11,92
|
|IPEKE
|9,75
|713.988.183
|% 5,86
|
|KRDMD
|2,82
|574.401.329
|% 4,06
|
|EKGYO
|1,54
|368.953.877
|% 0,65
|
|ODAS
|2,13
|442.335.689
|% 3,90
|
|KRDMD
|2,82
|574.401.329
|% 4,06
|
|ALBRK
|1,54
|241.787.955
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,23
|186.296.773
|% 4,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8898
|7,9294
|% 0,69
|
|Frank
|6,2249
|6,2624
|% 0,80
|
|Riyal
|1,6249
|1,6331
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.647
|26,67
|
|Altın Gr.
|324
|324
|5,98
|
|Cumhuriyet
|2.141
|2.173
|43,00
|
|Tam
|2.131
|2.184
|44,26
|
|Yarım
|1.030
|1.057
|21,41
|
|Çeyrek
|517
|528
|10,71
|
|Gümüş.Ons
|18,57
|18,61
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,65
|3,66
|0,05
|
|B. Petrol
|57,81
|57,81
|-1,50
|