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***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

21.02.2020 15:53
GÜNCEL HABERLER



***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
17/02/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
21/02/2020
Saati
14:00
Adresi
Süzer Plaza, Askerocağı Caddesi N6 Kat:4/A Elmadağ-Şişli-İstanbul
Gündem
Yönetim Kurulu Üyeliklerine atama hk.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Genel Kurul Toplantı Tutanağında açıklanmıştır.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820834


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Alış Satış %  
Altın Ons 1.646 1.647 26,67  
Altın Gr. 324 324 5,98  
Cumhuriyet 2.141 2.173 43,00  
Tam 2.131 2.184 44,26  
Yarım 1.030 1.057 21,41  
Çeyrek 517 528 10,71  
Gümüş.Ons 18,57 18,61 0,21  
Gümüş Gr. 3,65 3,66 0,05  
B. Petrol 57,81 57,81 -1,50  
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