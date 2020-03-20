***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
20.03.2020 16:16
***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
13/03/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Tarih
20/03/2020
Saati
14:00
Adresi
Askerocağı cad.Süzer Plaza N6 Kat:4/A Şişli İstanbul
Gündem
Olağan Genel Kurul
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
2019 yılına ait Genel Kurul Toplantı gündemi ve tutanağı ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831048
BIST
18:0585.796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 600,40
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
85.005
18:056,5510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0067
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5532
En Düşük
6,4561
18:057,0329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0316
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0347
En Düşük
6,9588
18:05313,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 3,65
|Açılış
|: 313,67
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,50
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|GUBRF
|13,20
|101.701.472
|% 10,00
|
|BIZIM
|8,25
|21.715.192
|% 10,00
|
|VKING
|2,97
|16.325.617
|% 10,00
|
|KFEIN
|8,69
|21.035.582
|% 10,00
|
|ORMA
|3,19
|72.115
|% 10,00
|
|TSPOR
|1,98
|240.398.089
|% -9,59
|
|ARTI
|0,64
|80.976
|% -8,57
|
|ISYAT
|2,76
|178.102.374
|% -7,38
|
|KLMSN
|10,55
|35.951.188
|% -5,89
|
|BIMAS
|49,82
|230.875.325
|% -4,56
|
|GARAN
|7,46
|926.810.685
|% -1,58
|
|THYAO
|7,98
|566.607.999
|% 0,50
|
|ASELS
|21,40
|474.681.129
|% 1,42
|
|YKBNK
|1,88
|298.343.804
|% -1,05
|
|ECILC
|3,32
|258.003.896
|% 9,93
|
|YKBNK
|1,88
|298.343.804
|% -1,05
|
|GARAN
|7,46
|926.810.685
|% -1,58
|
|TSPOR
|1,98
|240.398.089
|% -9,59
|
|ODAS
|1,22
|136.666.154
|% 3,39
|
|ISFIN
|3,04
|254.608.127
|% 6,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7385
|7,7773
|% 3,26
|
|Frank
|6,6331
|6,6731
|% 0,34
|
|Riyal
|1,7347
|1,7434
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.492
|1.493
|21,05
|
|Altın Gr.
|314
|314
|3,82
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,58
|12,61
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|2,65
|2,66
|0,11
|
|B. Petrol
|27,81
|27,81
|-0,66
|
Seans Raporu
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17:58KAREL
Yüzde 9.35 oranında artışla 11.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 844, 995 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -319, 37 kaybederek (% -0.31 ) 103, 230
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17:56
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17:56XU100
Endeks 85, 396 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 6, 305.00 milyon TL de
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17:56FONET
Yüzde 5.43 oranında artışla 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 601, 417 adet işlem