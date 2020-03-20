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***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

20.03.2020 16:16
GÜNCEL HABERLER



***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
13/03/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Tarih
20/03/2020
Saati
14:00
Adresi
Askerocağı cad.Süzer Plaza N6 Kat:4/A Şişli İstanbul
Gündem
Olağan Genel Kurul
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

2019 yılına ait Genel Kurul Toplantı gündemi ve tutanağı ekte sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831048


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Frank 6,6331 6,6731 % 0,34  
Riyal 1,7347 1,7434 % -0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.492 1.493 21,05  
Altın Gr. 314 314 3,82  
Cumhuriyet 2.100 2.132 28,00  
Tam 2.087 2.141 33,52  
Yarım 1.009 1.036 16,22  
Çeyrek 506 518 8,11  
Gümüş.Ons 12,58 12,61 0,48  
Gümüş Gr. 2,65 2,66 0,11  
B. Petrol 27,81 27,81 -0,66  
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