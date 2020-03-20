***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi13/03/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2019-31.12.2019Tarih20/03/2020Saati14:00AdresiAskerocağı cad.Süzer Plaza N6 Kat:4/A Şişli İstanbulGündemOlağan Genel KurulGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalar2019 yılına ait Genel Kurul Toplantı gündemi ve tutanağı ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831048BIST