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***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

15.11.2021 15:06
***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
03/11/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
15/11/2021
Saati
14:00
Adresi
Süzer Plaza, Askerocağı Caddesi N6 Kat:4/A Elmadağ-Şişli-İstanbul
Gündem
1-) Toplantı Başkanlığı Seçimi 2-) Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanına yetki verilmesi 3-Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev süreleri husunda karar alınması 4-Borçlanma araçlarının ihracı için Yönetim Kuruluna 12 ay süre ile Yetki Verilmesi
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Oybirliği ile karar alınmıştır.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

1-Mevcut Yönetim Kurulu üyelerine ilave olarak 1 ( Bir )Yönetim Kurulu Üyesi atanmasına karar verilmiştir.
2-SPK ve TTK hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde, kanun ve ilgili mevzuat kapsamında izin verilmiş üst sınıra kadar, borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesinin ve faiz oranının belirlenmesi, ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi bir vey abirden fazla seferde yapılması ve ihraçla ilgili diğer tüm konularda Şirket Yönetim Kurulu'nun 12 aylık dönem için yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Bilgilerinize Sunarız.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977732


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Yarım 1.911 1.961 5,93  
Çeyrek 959 980 2,96  
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