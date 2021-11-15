***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi03/11/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih15/11/2021Saati14:00AdresiSüzer Plaza, Askerocağı Caddesi N6 Kat:4/A Elmadağ-Şişli-İstanbulGündem1-) Toplantı Başkanlığı Seçimi 2-) Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanına yetki verilmesi 3-Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev süreleri husunda karar alınması 4-Borçlanma araçlarının ihracı için Yönetim Kuruluna 12 ay süre ile Yetki VerilmesiAlınan Kararlar / Görüşülen KonularOybirliği ile karar alınmıştır.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalar1-Mevcut Yönetim Kurulu üyelerine ilave olarak 1 ( Bir )Yönetim Kurulu Üyesi atanmasına karar verilmiştir.2-SPK ve TTK hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde, kanun ve ilgili mevzuat kapsamında izin verilmiş üst sınıra kadar, borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesinin ve faiz oranının belirlenmesi, ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi bir vey abirden fazla seferde yapılması ve ihraçla ilgili diğer tüm konularda Şirket Yönetim Kurulu'nun 12 aylık dönem için yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.Bilgilerinize Sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977732BIST