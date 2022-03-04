***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
04.03.2022 17:48
***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
28/02/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2021 - 31.12.2021
Tarih
04/03/2022
Saati
14:00
Adresi
Süzer Plaza, Askerocağı Caddesi N6 Kat:4/A Şişli-İstanbul
Gündem
Olağan Genel Kurul
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
2021 yılına ait Genel Kurul Toplantı gündemi ve tutanağı ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007406
BIST
18:051.991
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -32,54
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.991
18:0514,2359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1217
|Açılış
|: 14,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
18:0515,5824
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0616
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5033
18:05897,69
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 18,52
|Açılış
|: 897,76
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
898,75
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVOD
|1,43
|22.155.285
|% 43,00
|
|INVES
|27,28
|268.734.806
|% 10,00
|
|YUNSA
|14,59
|40.900.738
|% 9,95
|
|MEDTR
|11,93
|22.668.710
|% 9,95
|
|VERUS
|51,95
|46.605.130
|% 9,92
|
|AKFGY
|3,01
|69.672.221
|% -7,38
|
|UZERB
|41,10
|323.377
|% -7,01
|
|DOCO
|1.220,40
|28.103.352
|% -6,59
|
|DAGHL
|12,95
|2.822.340
|% -5,95
|
|EDATA
|22,44
|19.862.291
|% -5,79
|
|KRDMD
|13,52
|4.558.652.067
|% -0,66
|
|EREGL
|34,00
|2.735.353.710
|% -3,79
|
|THYAO
|25,30
|2.055.720.127
|% -2,47
|
|GARAN
|11,85
|1.737.688.632
|% 0,59
|
|ASELS
|24,20
|1.564.134.683
|% 1,60
|
|ODAS
|1,46
|522.455.489
|% 9,77
|
|KRDMD
|13,52
|4.558.652.067
|% -0,66
|
|DOHOL
|2,89
|842.703.266
|% 9,06
|
|YKBNK
|3,65
|729.749.765
|% -0,27
|
|EKGYO
|2,04
|360.611.855
|% 0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2236
|14,2385
|% 0,88
|
|Euro
|15,5307
|15,5826
|% -0,39
|
|Sterlin
|18,7468
|18,8408
|% -0,13
|
|Frank
|15,4304
|15,5233
|% 0,84
|
|Riyal
|3,7794
|3,7983
|% 0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.965
|27,76
|
|Altın Gr.
|897
|897
|17,87
|
|Cumhuriyet
|5.917
|6.007
|107,00
|
|Tam
|5.890
|6.039
|100,41
|
|Yarım
|2.847
|2.921
|48,57
|
|Çeyrek
|1.428
|1.461
|24,29
|
|Gümüş.Ons
|25,59
|25,62
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,70
|0,27
|
|B. Petrol
|114
|114
|3,77
|
Seans Raporu
18:05
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