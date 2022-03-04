***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi28/02/2022Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2021 - 31.12.2021Tarih04/03/2022Saati14:00AdresiSüzer Plaza, Askerocağı Caddesi N6 Kat:4/A Şişli-İstanbulGündemOlağan Genel KurulGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalar2021 yılına ait Genel Kurul Toplantı gündemi ve tutanağı ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007406BIST