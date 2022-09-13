***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi23/08/2022Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih13/09/2022Saati14AdresiSüzer Plaza, Askerocağı Caddesi N6 Kat:4-A Şişli-34367-İSTANBULGündemŞirket Ünvanı ile Sermaye ve HisselerAlınan Kararlar / Görüşülen KonularŞirket Üvanı Değişikliği ile Sermaye Artışının YapılmasıGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarOlağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi veOlağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ek'tedir.Kamuoyuna Saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062914BIST