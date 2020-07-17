***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
17.07.2020 14:22
***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.07.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kent Faktoring A.Ş. SPK onaylı ihraç belgesi ek'te sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860231
BIST
14:09118.955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 147,04
|Açılış
|: 118.865
|
|Önceki Kapanış
|: 118.808
|
119.161
En Düşük
118.361
14:096,8615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0053
|Açılış
|: 6,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9040
|
6,8638
En Düşük
6,8486
14:097,8431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0333
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8450
En Düşük
7,7990
14:09398,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,87
|Açılış
|: 398,20
|
|Önceki Kapanış
|: 396,33
|
398,31
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.373,10
|20.557.653
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,51
|6.237.591
|% 10,00
|
|MERIT
|30,80
|228.228
|% 10,00
|
|BURVA
|36,54
|13.136.275
|% 9,99
|
|BFREN
|551,40
|6.220.837
|% 9,99
|
|AVHOL
|1,60
|522.283
|% -4,76
|
|MRGYO
|2,22
|7.897.952
|% -3,90
|
|AYEN
|6,10
|12.554.566
|% -3,79
|
|PSDTC
|12,45
|10.554.880
|% -3,79
|
|PSDTC
|12,45
|10.554.880
|% -3,79
|
|SASA
|14,12
|1.063.182.028
|% 7,62
|
|GARAN
|7,98
|623.067.533
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,31
|583.961.284
|% 1,32
|
|GUSGR
|4,75
|444.127.216
|% 5,09
|
|IPEKE
|14,99
|379.172.993
|% 6,92
|
|EKGYO
|2,31
|583.961.284
|% 1,32
|
|GUSGR
|4,75
|444.127.216
|% 5,09
|
|TSKB
|1,27
|115.524.201
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,73
|135.709.522
|% 1,17
|
|IHLGM
|1,83
|144.303.583
|% 0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5859
|8,6290
|% 0,02
|
|Frank
|7,2624
|7,3061
|% 0,57
|
|Riyal
|1,8240
|1,8332
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|7,45
|
|Altın Gr.
|398
|398
|1,86
|
|Cumhuriyet
|2.586
|2.607
|8,10
|
|Tam
|2.664
|2.675
|8,40
|
|Yarım
|1.293
|1.309
|4,10
|
|Çeyrek
|649
|655
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,18
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|4,22
|4,23
|0,00
|
|B. Petrol
|43,12
|43,12
|-0,23
|