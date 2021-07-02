***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
02.07.2021 09:31
***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin talebimiz onaylanmıştır. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945618
BIST
18:051.373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
0
En Düşük
0
18:058,6887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0382
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,6927
En Düşük
8,6441
18:0510,2828
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0084
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3054
En Düşük
10,2510
18:05496,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,92
|Açılış
|: 496,06
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
497,05
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OLMK
|7,45
|2.410.532
|% 0,00
|
|KGYO
|5,97
|4.532.893
|% 0,00
|
|OLMK
|7,45
|2.410.532
|% 0,00
|
|KGYO
|5,97
|4.532.893
|% 0,00
|
|KGYO
|5,97
|4.532.893
|% 0,00
|
|OLMK
|7,45
|2.410.532
|% 0,00
|
|KGYO
|5,97
|4.532.893
|% 0,00
|
|OLMK
|7,45
|2.410.532
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6867
|8,6887
|% 0,44
|
|Euro
|10,2640
|10,2828
|% -0,08
|
|Sterlin
|11,8995
|11,9591
|% 0,27
|
|Frank
|9,3308
|9,3870
|% 0,24
|
|Riyal
|2,3065
|2,3180
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|0,52
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,51
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|31,00
|
|Tam
|3.262
|3.346
|25,02
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|12,10
|
|Çeyrek
|791
|809
|6,06
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,04
|
|B. Petrol
|75,73
|75,73
|-0,11
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