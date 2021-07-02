***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi----Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin talebimiz onaylanmıştır. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945618BIST