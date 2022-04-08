***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.03.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin talebimiz onaylanmıştır. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018373BIST