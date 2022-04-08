***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
08.04.2022 17:04
***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.03.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin talebimiz onaylanmıştır. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018373
BIST
17:272.386
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 40,92
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.387
En Düşük
2.361
17:2714,7590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0220
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
17:2716,0350
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0135
|Açılış
|: 15,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9862
17:27923,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 8,45
|Açılış
|: 923,41
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
924,36
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler17:25
|GZNMI
|41,36
|28.523.457
|% 10,00
|
|MZHLD
|34,12
|3.500.099
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|18.102.525
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.794.232
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|MARTI
|2,03
|6.087.513
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,66
|17.324.800
|% -6,80
|
|ULUSE
|158,90
|33.591.490
|% -5,42
|
|SAMAT
|6,97
|19.444.332
|% -4,26
|
|GARAN
|13,26
|4.968.534.864
|% 5,15
|
|ASELS
|27,90
|3.702.403.762
|% 6,90
|
|THYAO
|35,32
|2.929.560.068
|% -0,84
|
|AKBNK
|8,41
|1.761.026.608
|% 4,60
|
|KARSN
|5,93
|1.704.900.915
|% 3,85
|
|EKGYO
|2,62
|1.258.232.706
|% 2,34
|
|GARAN
|13,26
|4.968.534.864
|% 5,15
|
|YKBNK
|4,57
|1.627.659.737
|% 4,10
|
|ODAS
|2,20
|782.516.060
|% 4,27
|
|KARSN
|5,93
|1.704.900.915
|% 3,85
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7561
|14,7589
|% 0,15
|
|Euro
|16,0079
|16,0293
|% -0,12
|
|Sterlin
|19,1396
|19,2356
|% -0,33
|
|Frank
|15,7099
|15,8045
|% 0,01
|
|Riyal
|3,9235
|3,9432
|% 0,20
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|14,33
|
|Altın Gr.
|922
|923
|7,59
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.183
|21,00
|
|Tam
|6.060
|6.211
|17,94
|
|Yarım
|2.929
|3.004
|8,67
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|4,34
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,74
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|0,05
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,46
|
Seans Raporu
17:25
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17:40FORMT
Yüzde 9.79 oranında artışla 1.57 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 355, 773 adet işlem
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17:38XU100
Endeks 2, 383 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 62 üstünde . İşlem hacmi 42, 072.00 milyon TL de
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17:36HLGYO
Yüzde 6.63 oranında artışla 2.09 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 593, 563 adet işlem
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17:35ATEKS
Yüzde 4.70 oranında artışla 40.08 lira fiyatla işlem gören hissede 459, 677 adet işlem
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17:34CANTE
Yüzde 7.53 oranında artışla 26.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 708, 628 adet işlem