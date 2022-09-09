***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarYurtiçinde TL cinsinden, 171.000.000 TL (YüzyetmişbirmilyonTürk Lirası) tutara kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arzedilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesi için, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz 85.000.000,- (SeksenbeşmilyonTürkLirası ) olarak onaylanmıştır.İhraç belgesi ektedir.Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061966BIST