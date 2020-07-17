***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
17.07.2020 14:21
***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı SPK Onayı Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni SPK'nın 16.07.2020 tarih 44/878 sayılı ihraç onay belgesi ile Yurtiçinde Halka Arz edilmeksizin Tahsisli/Nitelikli Yatırımcılara Borçlanma aracı ihracı onaylanmıştır.
Yetkili Organ Karar Tarihi
14:12118.924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 116,61
|Açılış
|: 118.865
|
|Önceki Kapanış
|: 118.808
|
119.161
En Düşük
118.361
14:126,8630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0068
|Açılış
|: 6,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9040
|
6,8638
En Düşük
6,8486
14:127,8431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0333
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8450
En Düşük
7,7990
14:12398,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,89
|Açılış
|: 398,22
|
|Önceki Kapanış
|: 396,33
|
398,35
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.373,10
|20.557.653
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,51
|6.237.591
|% 10,00
|
|MERIT
|30,80
|228.228
|% 10,00
|
|BURVA
|36,54
|13.136.275
|% 9,99
|
|BFREN
|551,40
|6.220.837
|% 9,99
|
|AVHOL
|1,60
|522.283
|% -4,76
|
|MRGYO
|2,22
|7.897.952
|% -3,90
|
|AYEN
|6,10
|12.554.566
|% -3,79
|
|PSDTC
|12,45
|10.554.880
|% -3,79
|
|PSDTC
|12,45
|10.554.880
|% -3,79
|
|SASA
|14,12
|1.063.182.028
|% 7,62
|
|GARAN
|7,98
|623.067.533
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,31
|583.961.284
|% 1,32
|
|GUSGR
|4,75
|444.127.216
|% 5,09
|
|IPEKE
|14,99
|379.172.993
|% 6,92
|
|EKGYO
|2,31
|583.961.284
|% 1,32
|
|GUSGR
|4,75
|444.127.216
|% 5,09
|
|TSKB
|1,27
|115.524.201
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,73
|135.709.522
|% 1,17
|
|IHLGM
|1,83
|144.303.583
|% 0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5831
|8,6262
|% -0,01
|
|Frank
|7,2605
|7,3042
|% 0,54
|
|Riyal
|1,8239
|1,8331
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|398
|398
|1,82
|
|Cumhuriyet
|2.586
|2.607
|8,00
|
|Tam
|2.664
|2.675
|8,20
|
|Yarım
|1.293
|1.309
|4,10
|
|Çeyrek
|649
|655
|2,00
|
|Gümüş Gr.
|4,22
|4,23
|0,00
|