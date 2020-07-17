***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı SPK Onayı HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni SPK'nın 16.07.2020 tarih 44/878 sayılı ihraç onay belgesi ile Yurtiçinde Halka Arz edilmeksizin Tahsisli/Nitelikli Yatırımcılara Borçlanma aracı ihracı onaylanmıştır.Yetkili Organ Karar Tarihi