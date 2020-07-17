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***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

17.07.2020 14:21
GÜNCEL HABERLER



***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı SPK Onayı Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni SPK'nın 16.07.2020 tarih 44/878 sayılı ihraç onay belgesi ile Yurtiçinde Halka Arz edilmeksizin Tahsisli/Nitelikli Yatırımcılara Borçlanma aracı ihracı onaylanmıştır.

Yetkili Organ Karar Tarihi



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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 1.373,10 20.557.653 % 10,00  
NIBAS 15,51 6.237.591 % 10,00  
MERIT 30,80 228.228 % 10,00  
BURVA 36,54 13.136.275 % 9,99  
BFREN 551,40 6.220.837 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5831 8,6262 % -0,01  
Frank 7,2605 7,3042 % 0,54  
Riyal 1,8239 1,8331 % 0,05  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 398 398 1,82  
Cumhuriyet 2.586 2.607 8,00  
Tam 2.664 2.675 8,20  
Yarım 1.293 1.309 4,10  
Çeyrek 649 655 2,00  
Gümüş Gr. 4,22 4,23 0,00  
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