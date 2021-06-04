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***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

04.06.2021 17:38



***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 24.05.2021
İhraç Tavanı Tutarı 150.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 04.06.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 150.000.000 TL (Y/YüzElliMilyon-Türk Lirası) tutarı ve vadesi 5 ( beş ) yılı aşmayacak şekilde, Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ( ve /veya tahsisli olarak ) satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilecektir. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanacak ihraç belgesinin geçerlilik süresi olan 1 yıl içerisinde gerçekleştirilecek ihraçlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç başvurusunun yapılmasına, ihraç olunacak borçlanma araçlarının piyasa koşullarına göre iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine, faiz oranının, referans faiz oranının üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi suretiyle borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında sadece Nitelikli Yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Sermaye Piyası Kuruluna bu hususta başvurumuz yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YKK.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940205


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