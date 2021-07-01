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***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

01.07.2021 14:46



***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı SPK Onayı Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 24.05.2021
İhraç Tavanı Tutarı 117.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 07.06.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 24.06.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 24.06.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin talebimiz onaylanmıştır. Saygılarımızla
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945434


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Tam 3.262 3.346 25,02  
Yarım 1.577 1.619 12,10  
Çeyrek 791 809 6,06  
Gümüş.Ons 26,04 26,07 -0,08  
Gümüş Gr. 7,27 7,28 -0,03  
B. Petrol 75,93 75,93 1,32  
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