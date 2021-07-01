***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
01.07.2021 14:46
***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı SPK Onayı Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 24.05.2021
İhraç Tavanı Tutarı 117.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 07.06.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 24.06.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 24.06.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin talebimiz onaylanmıştır. Saygılarımızla
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945434
BIST
17:361.369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 12,54
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.372
En Düşük
1.358
17:368,6695
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0295
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7245
En Düşük
8,6496
17:3610,3082
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0187
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3626
En Düşük
10,2829
17:36494,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,56
|Açılış
|: 494,60
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler17:34
|VERTU
|23,10
|53.791.756
|% 10,00
|
|SAYAS
|26,40
|18.746.089
|% 10,00
|
|PEKGY
|1,10
|76.287.387
|% 10,00
|
|PKENT
|2.844,40
|5.241.006
|% 10,00
|
|BERA
|13,21
|230.881.658
|% 9,99
|
|KUTPO
|51,85
|4.355.452
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|674.172
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|2.097.150
|% -9,91
|
|CASA
|130,00
|136.473
|% -8,96
|
|IDGYO
|5,39
|6.804.722
|% -8,33
|
|THYAO
|13,65
|1.116.264.753
|% 2,09
|
|GARAN
|8,40
|903.867.557
|% 1,20
|
|SASA
|27,50
|423.955.153
|% 1,18
|
|KOZAL
|117,70
|366.416.379
|% 0,51
|
|ERBOS
|130,80
|338.154.417
|% 0,46
|
|EKGYO
|1,89
|254.285.412
|% 1,07
|
|YKBNK
|2,19
|282.875.137
|% 1,39
|
|GARAN
|8,40
|903.867.557
|% 1,20
|
|THYAO
|13,65
|1.116.264.753
|% 2,09
|
|PEKGY
|1,10
|76.287.387
|% 10,00
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6653
|8,6701
|% -0,33
|
|Euro
|10,3011
|10,3092
|% -0,17
|
|Sterlin
|11,9104
|11,9701
|% -0,73
|
|Frank
|9,3274
|9,3836
|% -0,40
|
|Riyal
|2,3031
|2,3147
|% -0,40
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|4,73
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,31
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|31,00
|
|Tam
|3.262
|3.346
|25,02
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|12,10
|
|Çeyrek
|791
|809
|6,06
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,07
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,93
|75,93
|1,32
|