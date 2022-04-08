***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı SPK Onayı HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 23.11.2021İhraç Tavanı Tutarı 154.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 15.03.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 08.04.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 08.04.2023Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin talebimiz onaylanmıştır. SaygılarımızlaEklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018375BIST