***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
08.04.2022 17:54
***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı SPK Onayı Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Bugün yapılan bildirimde, SPK onay tarihinin sehven yanlış yazılmasından dolayı bildirim güncellenmiştir.
Yetkili Organ Karar Tarihi 23.11.2021
İhraç Tavanı Tutarı 154.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.03.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.04.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.04.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin talebimiz onaylanmıştır. Saygılarımızla
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018483
BIST
18:002.395
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 49,53
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.395
En Düşük
2.361
18:0014,7680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0310
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
18:0016,0682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0197
|Açılış
|: 15,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9862
18:00922,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 7,15
|Açılış
|: 922,10
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
924,39
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler17:59
|GZNMI
|41,36
|28.813.804
|% 10,00
|
|MZHLD
|34,12
|3.502.556
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|18.105.131
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.810.173
|% 9,95
|
|CANTE
|27,44
|75.898.707
|% 9,94
|
|MARTI
|2,03
|6.398.014
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,71
|18.648.814
|% -5,80
|
|SAMAT
|6,95
|20.611.502
|% -4,53
|
|AKFGY
|3,19
|37.186.047
|% -3,92
|
|GARAN
|13,30
|5.387.939.542
|% 5,47
|
|ASELS
|27,94
|4.096.403.172
|% 7,05
|
|THYAO
|35,38
|3.189.185.724
|% -0,67
|
|AKBNK
|8,47
|2.074.987.055
|% 5,35
|
|YKBNK
|4,64
|1.895.328.104
|% 5,69
|
|EKGYO
|2,63
|1.281.792.474
|% 2,73
|
|ODAS
|2,24
|917.588.165
|% 6,16
|
|YKBNK
|4,64
|1.895.328.104
|% 5,69
|
|GARAN
|13,30
|5.387.939.542
|% 5,47
|
|KARSN
|5,85
|1.839.694.093
|% 2,45
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7508
|14,7534
|% 0,11
|
|Euro
|16,0506
|16,0665
|% 0,11
|
|Sterlin
|19,1323
|19,2282
|% -0,36
|
|Frank
|15,7230
|15,8177
|% 0,10
|
|Riyal
|3,9219
|3,9416
|% 0,16
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|12,25
|
|Altın Gr.
|923
|923
|8,11
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.183
|21,00
|
|Tam
|6.060
|6.211
|17,94
|
|Yarım
|2.929
|3.004
|8,67
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|4,34
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,70
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|0,09
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,01
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 53, 31 artarak (% 2.05 ) 2, 656
-
17:58XU100
Endeks 2, 389 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 85 üstünde . İşlem hacmi 44, 334.00 milyon TL de
-
17:58ISCTR
Yüzde 5.31 oranında artışla 10.12 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 772, 718 adet işlem
-
17:57GARAN
Yüzde 5.23 oranında artışla 13.27 lira fiyatla işlem gören hissede 396, 280, 442 adet işlem
-
17:55ESCOM
Yüzde 5.11 oranında artışla 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 260, 881 adet işlem