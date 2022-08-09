***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
09.08.2022 10:58
***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 09.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 171.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Yurtiçinde TL cinsinden, 171.000.000 TL (YüzyetmişbirmilyonTürk Lirası) tutara kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesi için, Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç izni başvurusunda bulunulmasını karar verilmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Yönetim Kurulu Kararı .pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053389
BIST
12:542.788
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -7,22
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.781
12:5417,9682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0186
|Açılış
|: 17,9830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,6441
12:5418,3952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0970
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,0560
12:541.034,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,72
|Açılış
|: 1.033,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.035,88
En Düşük
1.028,45
BIST En Aktif Hisseler12:52
|KRTEK
|22,00
|38.815.904
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|43.583.453
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|41.616.994
|% 9,96
|
|ALKA
|47,24
|29.657.603
|% 9,96
|
|ORCAY
|23,86
|59.701.371
|% 9,95
|
|ASUZU
|240,60
|8.958.982
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,96
|15.646.920
|% -9,96
|
|SNGYO
|3,65
|124.464.177
|% -9,88
|
|BRKO
|1,61
|766.561
|% -9,55
|
|AKSUE
|29,94
|9.497.043
|% -6,85
|
|THYAO
|58,35
|2.590.706.288
|% -0,68
|
|ISCTR
|5,96
|1.543.797.455
|% -6,29
|
|TUPRS
|281,30
|1.031.198.551
|% 2,85
|
|SASA
|51,40
|942.625.226
|% -1,15
|
|EKGYO
|3,47
|898.480.224
|% 0,87
|
|EKGYO
|3,47
|898.480.224
|% 0,87
|
|ISCTR
|5,96
|1.543.797.455
|% -6,29
|
|YKBNK
|5,23
|857.346.767
|% 0,58
|
|MOBTL
|2,00
|282.165.895
|% 6,38
|
|ALBRK
|1,60
|174.298.308
|% 3,23
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9575
|17,9642
|% 0,08
|
|Euro
|18,3918
|18,4004
|% 0,56
|
|Sterlin
|21,7109
|21,8198
|% 0,56
|
|Frank
|18,7805
|18,8936
|% 0,47
|
|Riyal
|4,7655
|4,7894
|% 0,22
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|3,00
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|2,55
|
|Cumhuriyet
|6.887
|6.991
|11,00
|
|Tam
|6.922
|6.976
|-11,00
|
|Yarım
|3.373
|3.410
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.692
|1.705
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,62
|20,65
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,91
|-0,01
|
|B. Petrol
|96,03
|96,03
|-0,62
|