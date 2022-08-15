***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
15.08.2022 11:12
***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için SPK' ya Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 09.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 171.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.08.2022
Ek Açıklamalar
Yurtiçinde TL cinsinden, 171.000.000 TL (YüzyetmişbirmilyonTürk Lirası) tutara kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesi için, Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç izni için başvuruda bulunulmuştur. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055350
BIST
14:402.868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 4,00
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.858
14:4017,9696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0375
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
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17,9696
En Düşük
17,8981
14:4018,3158
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0851
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,4337
En Düşük
18,3003
14:401.024,58
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -14,80
|Açılış
|: 1.024,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.023,91
BIST En Aktif Hisseler14:39
|CMBTN
|240,30
|4.919.902
|% 9,98
|
|CMENT
|41,20
|684.579
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|263.518.328
|% 9,97
|
|COSMO
|22,98
|5.228.134
|% 9,95
|
|TRCAS
|11,62
|34.522.535
|% 9,93
|
|BARMA
|43,12
|543.634.200
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|79.212.742
|% -9,96
|
|UFUK
|57,95
|2.329.523
|% -7,87
|
|AKENR
|1,88
|53.639.086
|% -5,05
|
|DEVA
|33,68
|66.707.025
|% -4,80
|
|THYAO
|62,50
|2.358.139.040
|% 0,16
|
|ODAS
|4,38
|1.334.705.998
|% 8,42
|
|GSRAY
|6,95
|1.297.353.870
|% 5,62
|
|AKBNK
|10,21
|831.826.222
|% 2,10
|
|SASA
|52,55
|806.441.539
|% -0,10
|
|ODAS
|4,38
|1.334.705.998
|% 8,42
|
|GSRAY
|6,95
|1.297.353.870
|% 5,62
|
|EKGYO
|3,55
|712.216.711
|% 0,28
|
|DOHOL
|4,47
|758.252.949
|% -3,46
|
|YKBNK
|5,49
|780.919.242
|% 0,92
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9557
|17,9706
|% 0,21
|
|Euro
|18,3025
|18,3161
|% -0,46
|
|Sterlin
|21,6378
|21,7463
|% -0,26
|
|Frank
|18,9215
|19,0355
|% -0,27
|
|Riyal
|4,7680
|4,7919
|% 0,14
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-27,48
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-12,90
|
|Cumhuriyet
|6.853
|6.957
|-85,00
|
|Tam
|6.893
|6.942
|-50,00
|
|Yarım
|3.359
|3.394
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.684
|1.696
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|20,29
|20,31
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|-0,28
|
|B. Petrol
|93,36
|93,36
|-4,79
|