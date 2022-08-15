***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için SPK' ya Başvuru YapılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 09.08.2022İhraç Tavanı Tutarı 171.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 15.08.2022Ek AçıklamalarYurtiçinde TL cinsinden, 171.000.000 TL (YüzyetmişbirmilyonTürk Lirası) tutara kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesi için, Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç izni için başvuruda bulunulmuştur. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055350BIST