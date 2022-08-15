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***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

15.08.2022 11:12
***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için SPK' ya Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 09.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 171.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.08.2022

Ek Açıklamalar
Yurtiçinde TL cinsinden, 171.000.000 TL (YüzyetmişbirmilyonTürk Lirası) tutara kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesi için, Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç izni için başvuruda bulunulmuştur. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055350


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Çeyrek 1.684 1.696 -13,00  
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