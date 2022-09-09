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***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

09.09.2022 17:08
***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin İhraç Belgesinin SPK tarafından onaylanması hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Yurtiçinde TL cinsinden, 171.000.000 TL (YüzyetmişbirmilyonTürk Lirası) tutara kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesi için, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz 85.000.000,- (SeksenbeşmilyonTürkLirası ) olarak onaylanmıştır.Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.

Yetkili Organ Karar Tarihi 09.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 85.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.08.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.09.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 08.09.2023
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 08.09.2022

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu ihraç başvuru iznimiz onaylanmış olup,ihraç belgesi ektedir.Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi ve Eki.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061965


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