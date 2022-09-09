***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
09.09.2022 17:08
***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin İhraç Belgesinin SPK tarafından onaylanması hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Yurtiçinde TL cinsinden, 171.000.000 TL (YüzyetmişbirmilyonTürk Lirası) tutara kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesi için, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz 85.000.000,- (SeksenbeşmilyonTürkLirası ) olarak onaylanmıştır.Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.
Yetkili Organ Karar Tarihi 09.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 85.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.08.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.09.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 08.09.2023
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 08.09.2022
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu ihraç başvuru iznimiz onaylanmış olup,ihraç belgesi ektedir.Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi ve Eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061965
BIST
17:323.523
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 86,00
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
17:3218,2478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0248
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2238
17:3218,3439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1145
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
17:321.005,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,65
|Açılış
|: 1.005,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler17:30
|GARAN
|26,18
|2.870.638.391
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,44
|3.967.442.383
|% 9,99
|
|HALKB
|13,76
|1.399.959.651
|% 9,99
|
|DESA
|27,98
|57.635.348
|% 9,98
|
|OSMEN
|38,12
|10.314.111
|% 9,98
|
|DIRIT
|3,25
|180.487
|% -7,67
|
|HEDEF
|9,10
|41.687.875
|% -7,24
|
|MEDTR
|24,50
|32.973.200
|% -7,06
|
|MTRKS
|35,68
|48.629.946
|% -6,45
|
|BRMEN
|3,70
|462.437
|% -5,61
|
|AKBNK
|15,99
|14.474.029.402
|% 5,54
|
|YKBNK
|9,16
|8.839.952.938
|% 7,64
|
|EREGL
|32,72
|7.953.037.045
|% 5,89
|
|THYAO
|73,65
|5.791.428.273
|% 0,89
|
|SISE
|26,30
|5.244.493.758
|% 1,54
|
|EKGYO
|5,07
|5.034.367.198
|% 3,68
|
|YKBNK
|9,16
|8.839.952.938
|% 7,64
|
|AKBNK
|15,99
|14.474.029.402
|% 5,54
|
|ISCTR
|12,44
|3.967.442.383
|% 9,99
|
|KRDMD
|14,26
|3.790.596.053
|% 9,95
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2358
|18,2415
|% 0,10
|
|Euro
|18,3360
|18,3470
|% 0,65
|
|Sterlin
|21,0503
|21,1559
|% 0,69
|
|Frank
|18,9075
|19,0214
|% 1,05
|
|Riyal
|4,8391
|4,8634
|% 0,07
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|5,13
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|5,32
|
|Cumhuriyet
|6.737
|6.839
|9,00
|
|Tam
|6.770
|6.845
|16,00
|
|Yarım
|3.299
|3.346
|8,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.672
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,64
|18,67
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,02
|0,14
|
|B. Petrol
|91,70
|91,70
|2,55
|
Seans Raporu
17:30
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17:45YKBNK
Yüzde 7.52 oranında artışla 9.15 lira fiyatla işlem gören hissede 988, 312, 969 adet işlem
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17:44OSMEN
Yüzde 9.98 oranında artışla 38.12 lira fiyatla işlem gören hissede 281, 185 adet işlem
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17:43XU100
Endeks 3, 523 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 5 üstünde . İşlem hacmi 91, 998.00 milyon TL de
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17:43ISFIN
Yüzde 6.38 oranında artışla 8.67 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 096, 832 adet işlem
-
17:41ISCTR
Yüzde 9.99 oranında artışla 12.44 lira fiyatla işlem gören hissede 327, 799, 354 adet işlem