***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating, Kent Faktoring A.Ş.nin periyodik kredi derecelendirme revizyon sürecinde, Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notlarını ‘A- (Trk)', ‘A-1 (Trk)', Görünümlerini ‘Pozitif' olarak , Uzun Vadeli Uluslararası Notunu ise ‘BB' seviyesinde teyit etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830313BIST