***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
18.03.2020 11:44
***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating, Kent Faktoring A.Ş.nin periyodik kredi derecelendirme revizyon sürecinde, Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notlarını ‘A- (Trk)', ‘A-1 (Trk)', Görünümlerini ‘Pozitif' olarak , Uzun Vadeli Uluslararası Notunu ise ‘BB' seviyesinde teyit etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830313
BIST
13:0786.892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 114,16
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
13:076,4574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0588
|Açılış
|: 6,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4692
En Düşük
6,3873
13:077,1153
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0788
|Açılış
|: 7,1140
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1261
En Düşük
7,0187
13:07311,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -3,05
|Açılış
|: 311,47
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,63
|1.210.144
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|747.062
|% 10,00
|
|IZMDC
|8,84
|88
|% 9,95
|
|ADNAC
|1,88
|2.027.913
|% 9,94
|
|UNYEC
|3,44
|258.719
|% 9,90
|
|UZERB
|1,62
|20.887
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|11.013
|% -10,00
|
|ISBIR
|344,50
|24.804
|% -9,98
|
|AVISA
|10,29
|982.400
|% -9,97
|
|MAALT
|51,25
|906.248
|% -9,93
|
|THYAO
|8,18
|512.497.903
|% 2,51
|
|ASELS
|22,30
|398.525.343
|% 1,46
|
|GARAN
|8,35
|335.607.154
|% -0,48
|
|ISCTR
|5,15
|271.332.328
|% -0,77
|
|TSPOR
|2,58
|157.513.839
|% -4,44
|
|ODAS
|1,23
|93.409.024
|% 4,24
|
|YKBNK
|2,04
|141.526.232
|% -0,49
|
|THYAO
|8,18
|512.497.903
|% 2,51
|
|TSPOR
|2,58
|157.513.839
|% -4,44
|
|IHLGM
|0,79
|41.507.845
|% -1,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7463
|7,7852
|% 0,76
|
|Frank
|6,7129
|6,7534
|% 1,26
|
|Riyal
|1,7181
|1,7267
|% 1,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.512
|-17,01
|
|Altın Gr.
|311
|311
|-3,08
|
|Cumhuriyet
|2.076
|2.107
|-10,00
|
|Tam
|2.064
|2.117
|-11,00
|
|Yarım
|998
|1.024
|-5,32
|
|Çeyrek
|500
|512
|-2,66
|
|Gümüş.Ons
|12,49
|12,53
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|2,59
|2,60
|-0,01
|
|B. Petrol
|27,77
|27,77
|-0,96
|