***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKent Faktoring A.Ş JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiş olup detay bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922195BIST