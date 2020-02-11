***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından, 50.000.000 TL nominal ihraç tavanı içerisinde, nitelikli yatırımcılara yurt içinde, Türk Lirası cinsinden, 118 gün vadeli, 13.250.000 TL nominal tutarlı 11.02.2020 vade başlangıç tarihli finansman bonosu ihraç edilmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.Yönetim Kurulu Karar Tarihi :06.02.2020İLGİLİ İHRAÇ TAVAN BİLGİLERİPara Birimi :TRYTutar :50.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü :Borçlanma AracıSatış Türü : Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı :Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş : Kent Faktoring A.Ş.Planlanan Nominal Tutar : 10.000.000Vadesi : 08.06.2020Vade ( Gün Sayısı ) : 118Faiz Oran Türü : İskontoluFaiz Oranı- Yıllık Basit(%) :12,50Faiz Oranı-Yıllık Bileşik(%) :13,04Satış Şekli : Nitelikli Yatırımcıya SatışISIn Kodu : TRFKNTF62015Aracılık Hizmeti AlınanYatırım Kuruluşu : Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi : 07.02.2020Satışın Tamamlanma Tarihi: 10.02.2020Vade Başlangış Tarihi : 11.02.2020Satışı Gerçekleşen Tutar : 13.250.000İhraç Fiyatı : 0,96116Kupon Sayısı : 0İtfa Tarihi : 08.06.2020Kayıt Tarihi : 05.06.2020 Hak sahiplerinin belirlendiği tarihYatırımcı HesaplarınaÖdenme Tarihi : 08.06.2020Anapara / Vade SonuÖdeme Tutarı : 13.250.000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818415BIST