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***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.02.2020 16:36
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***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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11.02.2020
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Açıklamalar

                                                                   Ek Açıklamalar
   
Şirketimiz tarafından, 50.000.000 TL nominal ihraç tavanı içerisinde, nitelikli yatırımcılara yurt içinde, Türk Lirası cinsinden, 118 gün vadeli, 13.250.000 TL nominal tutarlı 11.02.2020 vade başlangıç tarihli finansman bonosu ihraç edilmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi :06.02.2020
İLGİLİ İHRAÇ TAVAN BİLGİLERİ
Para Birimi                        :TRY
Tutar                                 :50.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü   :Borçlanma Aracı
Satış Türü                         : Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı              :Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş                 : Kent Faktoring A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar    : 10.000.000
Vadesi                             : 08.06.2020
Vade ( Gün Sayısı )           : 118
Faiz Oran Türü                  : İskontolu
 Faiz Oranı- Yıllık Basit(%) :12,50
Faiz Oranı-Yıllık Bileşik(%) :13,04    
Satış Şekli                        : Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIn Kodu                          : TRFKNTF62015
Aracılık Hizmeti Alınan 
Yatırım Kuruluşu                : Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi      : 07.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi: 10.02.2020
Vade Başlangış Tarihi        : 11.02.2020
Satışı Gerçekleşen Tutar   : 13.250.000
İhraç Fiyatı                       : 0,96116
Kupon Sayısı                    : 0
İtfa Tarihi                          : 08.06.2020
Kayıt Tarihi                       : 05.06.2020 Hak sahiplerinin belirlendiği tarih
Yatırımcı Hesaplarına 
Ödenme Tarihi                 : 08.06.2020
Anapara / Vade Sonu 
Ödeme Tutarı                  : 13.250.000





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818415


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Riyal 1,5991 1,6072 % 0,04  
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Cumhuriyet 2.016 2.046 -2,00  
Tam 2.007 2.057 0,07  
Yarım 970 995 0,03  
Çeyrek 487 498 0,02  
Gümüş.Ons 17,70 17,74 -0,07  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 -0,01  
B. Petrol 54,64 54,64 1,37  
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