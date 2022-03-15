***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.03.2022 12:12
***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Y
urtiçinde TL cinsinden, 170.000.000 TL (YüzyetmişmilyonTürk Lirası) tutara kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesi için,
Sermaye Piyasası Kurulu'na
ihraç izni başvurusunda bulunulmasını karar verilmiştir.
Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010521
BIST
16:512.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 8,75
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.100
En Düşük
2.078
16:5114,6560
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,1239
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,4452
16:5116,1349
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0534
|Açılış
|: 16,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
15,9787
16:51905,47
En Yüksek
|Değişim
|: -2,42%
|| -22,45
|Açılış
|: 905,84
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
893,71
BIST En Aktif Hisseler16:50
|PKENT
|397,20
|32.357.740
|% 10,00
|
|PENTA
|334,80
|40.884.224
|% 9,99
|
|TSPOR
|5,73
|525.430.767
|% 9,98
|
|ELITE
|17,79
|41.794.309
|% 9,95
|
|AYEN
|9,98
|65.823.732
|% 9,91
|
|KRSTL
|5,58
|5.345.925
|% -9,85
|
|GRSEL
|9,00
|364.786.738
|% -8,81
|
|OTTO
|33,00
|130.417
|% -5,61
|
|EUYO
|2,98
|1.415.571
|% -5,40
|
|KLGYO
|0,92
|51.243.848
|% -5,15
|
|THYAO
|27,72
|3.851.291.481
|% 4,13
|
|KRDMD
|14,70
|1.955.488.082
|% -0,54
|
|FROTO
|277,30
|1.921.277.098
|% 3,39
|
|GARAN
|11,93
|1.617.526.559
|% 0,59
|
|EREGL
|34,60
|1.398.071.988
|% 0,58
|
|YKBNK
|3,84
|880.049.242
|% 2,40
|
|KARSN
|4,11
|828.868.267
|% 5,66
|
|DOHOL
|3,31
|655.861.570
|% -0,60
|
|ODAS
|1,56
|258.375.016
|% 1,30
|
|THYAO
|27,72
|3.851.291.481
|% 4,13
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6420
|14,6512
|% -0,87
|
|Euro
|16,1109
|16,1393
|% -0,30
|
|Sterlin
|19,0588
|19,1544
|% -0,60
|
|Frank
|15,5147
|15,6081
|% -1,13
|
|Riyal
|3,8870
|3,9065
|% -1,12
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|-26,15
|
|Altın Gr.
|903
|903
|-24,53
|
|Cumhuriyet
|5.978
|6.068
|-181,00
|
|Tam
|5.950
|6.101
|-167,69
|
|Yarım
|2.876
|2.951
|-81,11
|
|Çeyrek
|1.442
|1.475
|-40,56
|
|Gümüş.Ons
|24,84
|24,86
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|-0,26
|
|B. Petrol
|100
|100
|-6,84
|
Seans Raporu
16:50
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-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866