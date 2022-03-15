***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarurtiçinde TL cinsinden, 170.000.000 TL (YüzyetmişmilyonTürk Lirası) tutara kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesi için,Sermaye Piyasası Kurulu'naihraç izni başvurusunda bulunulmasını karar verilmiştir.Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010521BIST