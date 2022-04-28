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***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.04.2022 14:21
***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

12.04.2016 tarihli Genel Kurul konulu bildirimde yer alan Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli adlı ek dosyalar kişisel veri içermeyecek şekilde tekrar yayınlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024745


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGGUB 251,90 11.114.332 % 10,00  
BOSSA 44,00 23.290.645 % 10,00  
CASA 127,60 855.602 % 10,00  
POLHO 3,42 114.278.782 % 9,97  
INVEO 32,88 12.490.431 % 9,97  
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Frank 15,1719 15,2633 % -0,30  
Riyal 3,9382 3,9579 % 0,06  
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14:43 Alış Satış %  
Altın Ons 1.890 1.891 4,43  
Altın Gr. 899 900 1,62  
Cumhuriyet 5.982 6.072 -22,00  
Tam 5.954 6.102 -24,71  
Yarım 2.878 2.952 -11,96  
Çeyrek 1.443 1.476 -5,98  
Gümüş.Ons 23,12 23,15 -0,17  
Gümüş Gr. 11,02 11,04 -0,07  
B. Petrol 104 104 -0,59  
Seans Raporu 14:43
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