***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar12.04.2016 tarihli Genel Kurul konulu bildirimde yer alan Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli adlı ek dosyalar kişisel veri içermeyecek şekilde tekrar yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024745BIST