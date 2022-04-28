***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.04.2022 14:21
***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
12.04.2016 tarihli Genel Kurul konulu bildirimde yer alan Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli adlı ek dosyalar kişisel veri içermeyecek şekilde tekrar yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024745
BIST
14:432.447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -4,72
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.440
14:4314,8217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0133
|Açılış
|: 14,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8317
En Düşük
14,7314
14:4315,5858
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0407
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6955
En Düşük
15,5368
14:43900,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,33
|Açılış
|: 900,17
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
900,63
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler14:43
|EGGUB
|251,90
|11.114.332
|% 10,00
|
|BOSSA
|44,00
|23.290.645
|% 10,00
|
|CASA
|127,60
|855.602
|% 10,00
|
|POLHO
|3,42
|114.278.782
|% 9,97
|
|INVEO
|32,88
|12.490.431
|% 9,97
|
|KZBGY
|62,30
|20.027.146
|% -9,97
|
|DAGHL
|25,14
|1.216.298
|% -9,96
|
|BMSCH
|7,89
|39.863.186
|% -7,93
|
|SERVE
|23,50
|677.824
|% -6,37
|
|ACSEL
|44,86
|18.747.564
|% -5,40
|
|THYAO
|41,26
|3.981.051.233
|% 1,88
|
|GARAN
|15,01
|1.732.246.179
|% 0,27
|
|AKBNK
|9,02
|1.071.623.030
|% -1,42
|
|SISE
|17,91
|1.020.133.948
|% 0,51
|
|EREGL
|33,72
|941.952.433
|% -1,81
|
|ALBRK
|1,24
|399.208.447
|% -4,62
|
|EKGYO
|2,71
|692.489.571
|% 3,04
|
|YKBNK
|4,95
|935.297.563
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,20
|221.443.798
|% 9,09
|
|ODAS
|2,48
|297.082.242
|% 0,00
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8143
|14,8217
|% 0,09
|
|Euro
|15,5712
|15,5858
|% -0,26
|
|Sterlin
|18,3919
|18,4841
|% -0,70
|
|Frank
|15,1719
|15,2633
|% -0,30
|
|Riyal
|3,9382
|3,9579
|% 0,06
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.891
|4,43
|
|Altın Gr.
|899
|900
|1,62
|
|Cumhuriyet
|5.982
|6.072
|-22,00
|
|Tam
|5.954
|6.102
|-24,71
|
|Yarım
|2.878
|2.952
|-11,96
|
|Çeyrek
|1.443
|1.476
|-5,98
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,15
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,04
|-0,07
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,59
|
Seans Raporu
14:43
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14:58TTKOM
Yüzde -15.34 oranında düşüşle 10.54 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 587, 193 adet işlem
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14:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 73 kaybederek (% -0.61 ) 2, 728
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14:57
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ALBRK, EKGYO, YKBNK
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14:57XU100
Endeks 2, 444 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 31 altında . İşlem hacmi 23, 153.00 milyon TL de
-
14:57BMSTL
Yüzde -3.38 oranında düşüşle 18.60 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 905, 382 adet işlem