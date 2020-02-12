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***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

12.02.2020 14:30
GÜNCEL HABERLER



***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Kent Faktoring A.Ş. Finansman Bonosu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.02.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 10.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 118
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,50
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 07.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 11.02.2020
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından, 50.000.000 TL nominal ihraç tavanı içerisinde, nitelikli yatırımcılara yurt içinde, Türk Lirası cinsinden, 118 gün vadeli, 13.250.000 TL nominal tutarlı 11.02.2020 vade başlangıç tarihli finansman bonosu ihraç edilmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818579


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HUBVC 44,90 7.425.753 % 15,31  
ESCOM 4,02 46.798.546 % 14,86  
ASELS 28,04 3.023.855.688 % 13,25  
EDIP 2,10 13.445.189 % 9,95  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8154 7,8546 % 0,54  
Frank 6,1692 6,2064 % 0,41  
Riyal 1,6052 1,6132 % 0,35  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.566 1.566 -2,39  
Altın Gr. 304 304 0,79  
Cumhuriyet 2.017 2.048 2,00  
Tam 2.006 2.056 -0,90  
Yarım 970 995 -0,44  
Çeyrek 486 497 -0,22  
Gümüş.Ons 17,55 17,59 -0,09  
Gümüş Gr. 3,41 3,42 -0,00  
B. Petrol 55,12 55,12 1,11  
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