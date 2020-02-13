***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Kent Faktoring A.Ş. - Finansman Bonosu Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.02.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 10.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 08.06.2020Vade (Gün Sayısı) 118Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,50Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışAracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 07.02.2020Vade Başlangıç Tarihi 11.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 13.250.000Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından, 50.000.000 TL nominal ihraç tavanı içerisinde, nitelikli yatırımcılara yurt içinde, Türk Lirası cinsinden, 118 gün vadeli, 13.250.000 TL nominal tutarlı 11.02.2020 vade başlangıç tarihli finansman bonosu ihraç edilmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818746BIST