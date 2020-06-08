***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.06.2020 14:28
***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFKNTF62015 ISIN kodlu bono itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Yönetim Kurulu Karar Tarihi sehven 06.02. 2020 yazılmış olup doğrusu 19.04.2019'dur.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.04.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 50.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 10.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 118
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,50
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFKNTF62015
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 07.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 11.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 13.250.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 08.06.2020
Kayıt Tarihi 05.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.06.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.250.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından, 11.02.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara, yurt içinde, Türk Lirası cinsinden, 118 gün vadeli, 13.250.000 TL nominal tutarlı TRFKNTF62015 ISIN kodlu finansman bonosunun vadesi bugün itibarıyla gelmiş olup itfa ödemesi yapılmıştır. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849856
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