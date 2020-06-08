***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFKNTF62015 ISIN kodlu bono itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Yönetim Kurulu Karar Tarihi sehven 06.02. 2020 yazılmış olup doğrusu 19.04.2019'dur.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.04.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 50.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 10.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 08.06.2020Vade (Gün Sayısı) 118Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,50Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFKNTF62015Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 07.02.2020Vade Başlangıç Tarihi 11.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 13.250.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 08.06.2020Kayıt Tarihi 05.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.06.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.250.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından, 11.02.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara, yurt içinde, Türk Lirası cinsinden, 118 gün vadeli, 13.250.000 TL nominal tutarlı TRFKNTF62015 ISIN kodlu finansman bonosunun vadesi bugün itibarıyla gelmiş olup itfa ödemesi yapılmıştır. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849856BIST