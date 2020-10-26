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***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

26.10.2020 16:45
GÜNCEL HABERLER



***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFKNTFE2016 ISIN kodlu finansman bonosu itfası hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.06.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş KENT FAKTORİNG A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 10.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 61
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 13,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,00
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFKNTFE2016
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 24.08.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi 26.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 11.000.000
İhraç Fiyatı 0,97834
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 26.10.2020
Kayıt Tarihi 23.10.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.10.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından, 100.000.000 TL nominal ihraç tavanı içerisinde, yurt içinde nitelikli yatırımcılara, Türk Lirası cinsinden, 11.000.000 TL nominal tutarlı, 61 gün vadeli, vade başlangıcı 26.08.2020, itfa tarihi 26.10.2020 olan TRFKNTFE2016 ISIN kodlu finansman bonosunun vadesi bugün itibarıyla gelmiş olup itfa ödemesi yapılmıştır. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883928


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RTALB 49,52 264.113.351 % 10,00  
KARTN 1.362,00 248.237.801 % 10,00  
EGCYO 1,76 496.718 % 10,00  
ROYAL 3,63 1.658.754 % 10,00  
LINK 48,48 7.058.203 % 9,98  
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Cumhuriyet 3.279 3.328 71,00  
Tam 3.263 3.344 53,84  
Yarım 1.577 1.618 26,05  
Çeyrek 791 809 13,02  
Gümüş.Ons 24,39 24,42 -0,20  
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