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***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

30.10.2020 17:25
GÜNCEL HABERLER



***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonusu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.06.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş Kent Faktoring A.ş.
Planlanan Nominal Tutar 10.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 67
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,22
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFKNTF12119
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 26.10.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.10.2020
Vade Başlangıç Tarihi 30.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.130.000
İhraç Fiyatı 0,9674
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 05.01.2021
Kayıt Tarihi 04.01.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.01.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.130.000

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından, 100.000.000 TL nominal ihraç tavanı içerisinde, yurt içinde nitelikli yatırımcılara, Türk Lirası cinsinden, 10.130.000 TL nominal tutarlı, 67 gün vadeli, vade başlangıcı 30.10.2020, itfa tarihi 05.01.2021 olan finansman bonosu ihraç edilmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884993


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IZMDC 23,76 14.886.448 % 10,00  
KARTN 1.812,80 65.290.443 % 10,00  
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Altın Gr. 506 506 8,22  
Cumhuriyet 3.355 3.406 56,00  
Tam 3.340 3.424 52,48  
Yarım 1.614 1.656 25,38  
Çeyrek 810 828 12,70  
Gümüş.Ons 23,48 23,52 0,26  
Gümüş Gr. 6,32 6,34 0,14  
B. Petrol 37,58 37,58 -0,68  
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