***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 100.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş KENT FAKTORİNG A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 10.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 06.10.2021Vade (Gün Sayısı) 103Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,79Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFKNTFE2115Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 23.06.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 24.06.2021Vade Başlangıç Tarihi 25.06.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 11.126.000İhraç Fiyatı 0,94155Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 06.10.2021Kayıt Tarihi 05.10.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.10.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.126.000İhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimiz tarafından, 100.000.000 TL nominal ihraç tavanı içerisinde, yurt içinde nitelikli yatırımcılara, Türk Lirası cinsinden, 11.126.000 TL nominal tutarlı, 103 gün vadeli, vade başlangıcı 25.06.2021, itfa tarihi 06.10.2021 olan finansman bonosu ihraç edilmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944157BIST