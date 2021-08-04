***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman bonosu itfası hkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 100.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş KENT FAKTORİNG A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 10.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 04.08.2021Vade (Gün Sayısı) 119Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,25Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFKNTF82112Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 05.04.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 06.04.2021Vade Başlangıç Tarihi 07.04.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.000.000İhraç Fiyatı 0,93166Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 04.08.2021Kayıt Tarihi 03.08.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.08.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından, 100.000.000 TL nominal ihraç tavanı içerisinde, yurt içinde nitelikli yatırımcılara, Türk Lirası cinsinden, 15.000.000 TL nominal tutarlı, 119 gün vadeli, vade başlangıcı 07.04.2021, itfa tarihi 04.08.2021 olan finansman bonosunun vadesi bugün itibarıyla gelmiş olup itfa ödemesi yapılmıştır. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954659BIST