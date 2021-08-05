***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.08.2021 17:58
***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.06.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 117.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş KENT FAKTORİNG A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 10.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 110
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,74
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFKNTFK2117
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 03.08.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.08.2021
Vade Başlangıç Tarihi 05.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.320.000
İhraç Fiyatı 0,93782
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 23.11.2021
Kayıt Tarihi 22.11.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.11.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.320.000
Döviz Cinsi TRY
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından, 117.000.000 TL nominal ihraç tavanı içerisinde, yurt içinde nitelikli yatırımcılara, Türk Lirası cinsinden, 20.320.000 TL nominal tutarlı, 110 gün vadeli, vade başlangıcı 05.08.2021, itfa tarihi 23.11.2021 olan finansman bonosu ihraç edilmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955059
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