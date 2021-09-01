***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 117.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş KENT FAKTORİNG A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 10.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 05.01.2022Vade (Gün Sayısı) 126Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) %22,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %23,62Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFKNTF12218Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 27.08.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 31.08.2021Vade Başlangıç Tarihi 01.09.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.793.000İhraç Fiyatı 0,92942Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 05.01.2022Kayıt Tarihi 04.01.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.01.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.793.000İhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimiz tarafından, 117.000.000 TL nominal ihraç tavanı içerisinde, yurt içinde nitelikli yatırımcılara, Türk Lirası cinsinden, 12.793.000 TL nominal tutarlı, 126 gün vadeli, vade başlangıcı 01.09.2021, itfa tarihi 05.01.2022 olan finansman bonosu ihraç edilmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961191BIST