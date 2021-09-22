***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman bonosu itfası hkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 100.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş KENT FAKTORİNG A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 10.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 22.09.2021Vade (Gün Sayısı) 100Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,82Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFKNTF92111Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 10.06.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 11.06.2021Vade Başlangıç Tarihi 14.06.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.459.000İhraç Fiyatı 0,94315Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 22.09.2021Kayıt Tarihi 21.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 22.09.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.459.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından, 100.000.000 TL nominal ihraç tavanı içerisinde, yurt içinde nitelikli yatırımcılara, Türk Lirası cinsinden, 15.459.000 TL nominal tutarlı, 100 gün vadeli, vade başlangıcı 14.06.2021, itfa tarihi 22.09.2021 olan finansman finansman bonosunun vadesi bugün itibarıyla gelmiş olup itfa ödemesi yapılmıştır. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964844BIST