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***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

29.09.2021 16:33



***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.06.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 117.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş KENT FAKTORİNG A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 10.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.01.2022
Vade (Gün Sayısı) 113
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) %21
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %22,56
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFKNTF12226
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 27.09.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.09.2021
Vade Başlangıç Tarihi 29.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.000.000
İhraç Fiyatı 0,93896
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 20.01.2022
Kayıt Tarihi 19.01.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 20.01.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.000.000
Döviz Cinsi TRY

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından, 117.000.000 TL nominal ihraç tavanı içerisinde, yurt içinde nitelikli yatırımcılara, Türk Lirası cinsinden, 12.000.000 TL nominal tutarlı, 113 gün vadeli, vade başlangıcı 28.09.2021, itfa tarihi 20.01.2022 olan finansman bonosu ihraç edilmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965734


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KAPLM 23,86 9.430.559 % 9,95  
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Tam 3.263 3.345 6,36  
Yarım 1.577 1.618 3,08  
Çeyrek 791 809 1,54  
Gümüş.Ons 21,78 21,81 -0,66  
Gümüş Gr. 6,22 6,22 -0,18  
B. Petrol 77,90 77,90 -0,45  
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