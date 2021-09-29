***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 117.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş KENT FAKTORİNG A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 10.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 20.01.2022Vade (Gün Sayısı) 113Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) %21Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %22,56Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFKNTF12226Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 27.09.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 28.09.2021Vade Başlangıç Tarihi 29.09.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.000.000İhraç Fiyatı 0,93896Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 20.01.2022Kayıt Tarihi 19.01.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 20.01.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.000.000Döviz Cinsi TRYEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından, 117.000.000 TL nominal ihraç tavanı içerisinde, yurt içinde nitelikli yatırımcılara, Türk Lirası cinsinden, 12.000.000 TL nominal tutarlı, 113 gün vadeli, vade başlangıcı 28.09.2021, itfa tarihi 20.01.2022 olan finansman bonosu ihraç edilmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965734BIST