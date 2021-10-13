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***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

13.10.2021 15:58



***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi KENT FAKTORİNG A.Ş. 02.02.2022 VADELİ FİNANSMAN BONOSU İHRACI HK.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.06.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 117.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş KENT FAKTORİNG A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 10.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 112
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,57
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFKNTF22217
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 24.06.2021
Satışa Başlanma Tarihi 11.10.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.10.2021
Vade Başlangıç Tarihi 13.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.095.000
İhraç Fiyatı 0,93946
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 02.02.2022
Kayıt Tarihi 01.02.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.02.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.095.000
Döviz Cinsi TRY

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından, 117.000.000 TL nominal ihraç tavanı içerisinde, yurt içinde nitelikli yatırımcılara, Türk Lirası cinsinden, 15.095.000 TL nominal tutarlı, 112 gün vadeli, vade başlangıcı 13.10.2021, itfa tarihi 02.02.2022 olan finansman bonosu ihraç edilmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970270


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