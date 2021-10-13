***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi KENT FAKTORİNG A.Ş. 02.02.2022 VADELİ FİNANSMAN BONOSU İHRACI HK.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 117.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş KENT FAKTORİNG A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 10.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 02.02.2022Vade (Gün Sayısı) 112Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,57Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFKNTF22217Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 24.06.2021Satışa Başlanma Tarihi 11.10.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 13.10.2021Vade Başlangıç Tarihi 13.10.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.095.000İhraç Fiyatı 0,93946Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 02.02.2022Kayıt Tarihi 01.02.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.02.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.095.000Döviz Cinsi TRYEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından, 117.000.000 TL nominal ihraç tavanı içerisinde, yurt içinde nitelikli yatırımcılara, Türk Lirası cinsinden, 15.095.000 TL nominal tutarlı, 112 gün vadeli, vade başlangıcı 13.10.2021, itfa tarihi 02.02.2022 olan finansman bonosu ihraç edilmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970270BIST