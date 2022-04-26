***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.05.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 117.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş KENT FAKTORİNG A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 4.500.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 18.07.2022Vade (Gün Sayısı) 83Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25,43Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFKNTF72220Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 25.04.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 25.04.2022Vade Başlangıç Tarihi 26.04.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 4.500.000İhraç Fiyatı 0,94978Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 18.07.2022Kayıt Tarihi 14.07.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.07.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 4.500.000Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. A+ (tr) / (Stabil Görünüm) 30.03.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından, 117.000.000 TL nominal ihraç tavanı içerisinde, yurt içinde nitelikli yatırımcılara, Türk Lirası cinsinden, 4.500.000 TL nominal tutarlı, 83 gün vadeli, vade başlangıcı 26.04.2022, itfa tarihi 18.07.2022 olan finansman bonosu ihraç edilmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023945BIST